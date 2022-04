Fortnite Stagione 2: come completare tutte le sfide della Settimana 6

In attesa che le nuove skin di Street Fighter arrivino nel negozio oggetti di Fortnite Capitolo 3 Stagione 2, è possibile accumulare un bel po' di esperienza per il Pass Battaglia grazie agli incarichi della Settimana 6.

Ecco alcuni consigli per velocizzare il completamento delle nuove sfide settimanali:

Colpisci il corazzato di un avversario con una pistola mentre sel accovacciato (0/200) - Ricompensa: 20.000 Punti Esperienza

Come spesso accade per le missioni di questa stagione, anche l'incarico in questione può essere completato sfruttando i corazzati guidati dai soldati dell'Ordine Immaginario. Potete quindi atterrare nei pressi di Pinnacoli Pendenti, raccogliere una qualsiasi pistola poi infliggere danni al carro armato che si aggira per l'area della mappa mentre siete accovacciati.

Colpisci un avversario con un Vampafucile Percussore per 4 volte di fila usando continamente il mirino (0/1) - Ricompensa: 20.000 Punti Esperienza

Altra sfida che può essere completata molto più facilmente utilizzando come bersagli i soldati dell'Ordine Immaginario. Procuratevi un qualsiasi Vampafucile e, senza mai togliere il dito dal tasto per mirare, colpire il nemico per quattro volte. Accanitevi su un nemico specifico e non dovreste avere troppi problemi a non mancare un colpo.

Infliggi 100 danni o più a un avversario con un solo proiettile (0/1) - Ricompensa: 20.000 Punti Esperienza

Esistono diverse armi in grado di infliggere ingenti danni con un solo colpo, ma in questo caso viene considerato il proiettile. Pertanto, vi suggeriamo di utilizzare un fucile di precisione per colpire un altro giocatore o un soldato dell'Ordine Immaginario, così da avere la certezza matematica di completare subito la sfida.

Sali 5 volte in 5 secondi (0/1) - Ricompensa: 20.000 Punti Esperienza

Questa sfida potrebbe sembrare complessa, ma può essere completata molto facilmente arrampicandosi in luoghi specifici della mappa. Il metodo più semplice è quello di sfruttare muretti o recinzioni (quelle alte), così che possiate scavalcarle in un verso e, muovendo la telecamera velocemente, riscavalcarle nella direzione opposta. Ripetete questo procedimento per cinque volte e avrete completato anche questo incarico.

Ottieni tempo in volo in un corazzato (0/3) - Ricompensa: 20.000 Punti Esperienza

Non temete, questo incarico non è così difficile ed esistono due semplici trucchi che vi permetteranno di completare la sfida in una manciata di secondi. Il primo metodo consiste nel guidare un corazzato in un portale, così da raggiungere i tre secondi in volo in un unico salto. In alternativa, potete posizionare a terra i pneumatici da fuoristrada Chonker e poi passarci più volte sopra con il carro armato, così da raggiungere i tre secondi in volo. Vi ricordiamo che ad ovest di Caverna di Comando potete trovare sempre un corazzato, perfetto per completare questo incarico, soprattutto se avete come obiettivo quello di andare all'avamposto dei Sette poco più a sud-ovest, nel quale si possono trovare diversi portali. In alternativa, potete dirigervi a nord, dov'è presente una stazione di servizio nella quale si possono trovare sempre delle ruote da posizionare ai piedi del corazzato

Lancia un cavolo a 100 metri o più di distanza in un solo lancio (0/1) - Ricompensa: 20.000 Punti Esperienza

In giro per la mappa potete aprire numerosi contenitori verdi al cui interno vi è frutta e verdura da consumare per recuperare salute e scudo. Una volta raccolto un cavolo, salite su un qualsiasi dirigibile nero dell'Ordine Immaginario e lanciate il cavolo, così da completare la sfida. Per chi non lo sapesse, gli oggetti possono essere lanciati tenendo premuto il tasto per mirare e poi premendo il tasto utile per fare fuoco, proprio come si fa con una granata. Ricordate di mirare il più in alto possibile per massimizzare l'altezza della caduta e avere maggiori probabilità di completare l'incarico.

Infliggi danni agli avversari mentre cadi (0/150) - Ricompensa: 20.000 Punti Esperienza

L'ultima sfida della Settimana 6 vuole che i giocatori infliggano un totale di 150 punti danno durante le cadute. Fortunatamente, anche in questo caso è possibile danneggiare le guardie dell'Ordine Immaginario e, per farlo, occorre raccogliere un jetpack a bordo dei dirigibili. Datevi la spinta con il jetpack e danneggiate il nemico durante la caduta. Ripetete il procedimento fino a quando non avrete raggiunto il quantitativo di danni utile per completare l'incarico.

Avete già letto la nostra guida con i consigli su come completare le sfide di Fortnite Operazioni Celate e ottenere un piccone gratis?