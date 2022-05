Fortnite Stagione 2: come completare tutte le sfide della Settimana 7

Mentre le sfide di Star Wars sono ancora attive in Fortnite Capitolo 3, i giocatori possono ottenere un bel po' di esperienza anche grazie agli incarichi della Settimana 7 della Stagione 2. Scopriamo insieme come completarli rapidamente.

Ecco a voi una serie di consigli utili per velocizzare il completamento delle nuove sfide settimanali:

Danneggia avversari con la torcia per riparazioni (0/5) - Ricompensa: 20.000 Punti Esperienza

Non spaventatevi, questa prima sfida della Settimana 7 non è così difficile come potrebbe sembrare. La torcia per riparazioni è un gadget che si trova spesso nelle officine e per completare la sfida non dovete fare altro che usarlo su un qualsiasi nemico. Oltre a poter completare l'incarico infliggendo danno ad un soldato dell'Ordine Immaginario, potete anche decidere di avviare una partita in modalità Rissa a Squadre e andare alla ricerca dei giocatori distratti o inattivi, i quali non potranno reagire.

Distruggi strutture con l'Acchiappamucche (0/200) - Ricompensa: 20.000 Punti Esperienza

La seconda sfida di questa settimana non è particolarmente difficile, poiché l'Acchiappamucche è una modifica per i veicoli che può essere trovata con una certa facilità nei garage o aprendo le cassette degli attrezzi di colore rosso. Una volta trovato l'oggetto, lanciatelo su un veicolo e poi guidate verso qualsiasi tipo di struttura per distruggerla. Un'ottima idea potrebbe essere quella di recarsi nei luoghi ricchi di case come Pinnacoli Pendenti, così da raggiungere molto rapidamente il numero di elementi dello scenario da distruggere per completare la sfida.

Distruggi una torretta con esplosivi telecomandati (0/1) - Ricompensa: 20.000 Punti Esperienza

Gli esplosivi telecomandati sono uno dei gadget che si trovano più spesso in Fortnite Capitolo 3 Stagione 2. Dopo aver trovato questi esplosivi, avvicinatevi ad una qualsiasi torretta (al Daily Bugle ne potete trovare una, nella parte bassa del luogo d'interesse), lanciate un paio di C4 e poi fatele esplodere per distruggere la postazione armata e completare l'incarico.

Infliggi danno per colpo alla testa con il Vampafucile Percussore (0/200) - Ricompensa: 20.000 Punti Esperienza

Si tratta in questo caso di una sfida legata ad una specifica arma da fuoco, ovvero il Vampafucile Percussore. Dopo aver trovateo l'arma in giro per la mappa, il vostro obiettivo è quello di infliggere 200 punti danno con colpi alla testa, ovvero colpire circa due volte un qualsiasi nemico nel suo punto debole. Come al solito, potete sfruttare la presenza dei soldati dell'Ordine Immaginario per colpirli col fucile alla testa e completare l'incarico molto velocemente.

Recupera le risorse dei Sette rubate nelle sedi dell'OI (0/3) - Ricompensa: 20.000 Punti Esperienza

In giro per la mappa ci sono ben otto diverse sedi dell'Ordine Immaginario, all'interno delle quali si possono trovare bottino e soldati da eliminare. Il vostro obiettivo è quello di recarvi in tre di questi avamposti ed interagire con le risorse dei Sette, così da recuperarle. Il metodo più rapido per completare la sfida è quello di visitare i tre avamposti più vicini, ovvero quello ad est di Deposito Truciolandia, quello in corrispondenza della Caverna di Comando e quello a nord-est de La Fortezza. Se non sapete dove trovare le sedi dell'OI, potete dare un'occhiata all'immagine che trovate in calce alla guida.

Disabilita un corazzato danneggiando il motore (0/1) - Ricompensa: 20.000 Punti Esperienza

Per completare l'incarico, armatevi di un fucile con il quale è possibile colpire con precisione il bersaglio e, una volta individuato un carro armato, continuate a colpire la parte centrale sul retro, in corrispondenza dei due propulsori arancioni. Dopo aver ripetutamente inflitto danno a questa specifica parte del mezzo corazzato, dovreste notare che non solo lo avete reso inutilizzabile, ma avete anche sbloccato la ricompensa relativa al completamento dell'incarico stagionale.

Visita diversi luoghi indicati in una sola partita (0/5) - Ricompensa: 20.000 Punti Esperienza

Una delle sfide più classiche di Fortnite Battaglia Reale. Se non riuscite a completare questo incarico nelle modalità classiche, approfittate della modalità Rissa a Squadre, poiché la possibilità di rischierare il deltaplano a proprio piacimento e la presenza del respawn vi consentiranno di esplorare cinque luoghi segnati sulla mappa in maniera rapida e senza rischi, magari con l'aiuto di un veicolo.

Avete già letto la nostra guida con tutti i consigli utili su come giocare gratis a Fortnite Capitolo 3 su iPhone e iPad grazie a Xbox Gloud Gaming? Da oggi, infatti, il battle royale di Epic può essere giocato da qualsiasi dispositivo supporti un browser e senza la necessità di un abbonamento.