Fortnite Stagione 2: come completare tutte le sfide della Settimana 8

In attesa di scoprire quale sarà la prossima grande collaborazione di Fortnite Capitolo 3 dopo l'arrivo del costume di Scarlet Witch (si tratta di Darth Vader e Obi-Wan?), Epic Games ha dato il via alla Settimana 8 della Stagione 2 con un nuovo set di sfide, fondamentali per chi vuole proseguire la scalata al livello 100 del Pass Battaglia.

Ecco alcuni consigli per velocizzare il completamento delle nuove sfide settimanali:

Fai scoppiare gli esplosivi telecomandati in scivolata (0/2) - Ricompensa: 20.000 Punti Esperienza

Non si tratta della prima sfida di questa stagione che coinvolge gli esplosivi telecomandati, ovvero quegli oggetti che possono essere lanciati con il tasto utile per sparare e poi possono essere fatti esplodere con quello che si utilizza solitamente per mirare. Per completare la sfida, lanciate due diversi esplosivi nei pressi di una lunga discesa e, mentre state eseguendo una scivolata, fateli esplodere entrambi.

Infliggi danni agli avversari da 10 metri o meno con il fucile pesante a tamburo (0/150) - Ricompensa: 20.000 Punti Esperienza

Questa è una delle sfide più semplici della Settimana 8, dal momento che il fucile pesante a tamburo è un'arma in grado di infliggere grosse quantità di danni quando si spara a pochi metri dal bersaglio. Se volete completare rapidamente la sfida, raccogliete l'arma ed avvicinatevi alle guardie dell'Ordine Immaginario, le quali vengono considerate avversari a tutti gli effetti.

Infliggi danni ai nemici con una mitraglietta da combattimento (0/500) - Ricompensa: 20.000 Punti Esperienza

Potete completare questa seconda sfida legata alle armi da fuoco con lo stesso trucchetto spiegato poco sopra: raccogliete una mitraglietta da combattimento e poi accanitevi sulle guardie dell'Ordine Immaginario. Visto che il tetto di danni da raggiungere è in questo caso più elevato, potreste pensare di recarvi alla Fortezza e poi sparare sulla Dottoressa Slone, la quale dispone di così tanta salute da permettere il completamento dell'incarico scaricandole un intero caricatore alla testa.

Ordina un attacco aereo a un corazzato (0/1) - Ricompensa: 20.000 Punti Esperienza

L'attacco aereo è un gadget che i veterani del battle royale di Epic Games conoscono molto bene: si tratta di una speciale granata che, una volta lanciata, permette di evocare un potente attacco aereo i cui missili vengono diretti esclusivamente nell'area d'effetto del consumabile. Una volta raccolto l'attacco aereo, recatevi ai lati di Caverna di Comando, dov'è possibile trovare due diversi corazzati parcheggiati e pronti per subire un attacco dall'alto e consentirvi di completare rapidamente l'incarico.

Pianta degli alberelli presso i gruppi di crateri delle bombe (0/3) - Ricompensa: 20.000 Punti Esperienza

Potete trovare due crateri poco più a nord del Daily Bugle e due crateri a sud di Boschetto Bisunto. Riconoscerete immediatamente queste aree guardando la mappa, visto che in loro corrispondenza vi sono dei grossi cerchi di colore nero. Recatevi in una di queste zone ed interagite con gli ologrammi azzurri delle piccole piantine per completare la missione. Sappiate che in ciascuna area vi sono sufficienti piantine per completare la sfida e non occorre visitare tutti e tre i luoghi indicati sulla mappa.

Rifornisci una torcia per riparazioni alla popma di benzina (0/2) - Ricompensa: 20.000 Punti Esperienza

Nel caso in cui vi fosse sfuggito, in Fortnite Capitolo 3 è possibile ripristinare il potere curativo delle torce per riparazioni, ovvero lo strumento grazie al quale si possono rimettere in sesto i veicoli. Per poter completare l'incarico, avvicinatevi ad una pompa di benzina ed interagite con essa mentre impugnate la torcia per rifornirla. Ripetete questo procedimento due volte e l'incarico sarà completato. Potete danneggiare un qualsiasi veicolo nei paraggi per consumare subito la torcia e rifornirla una seconda volta, così da completare la sfida in pochi istanti.

Viaggia per 1000 metri sul Choppa (0/1.000) - Ricompensa: 20.000 Punti Esperienza

Si tratta della classica sfida che chiede ai giocatori di percorrere un determinato quantitativo di metri a bordo di un veicolo. In questo caso dovrete salire a bordo del Choppa, l'elicottero che può essere trovato in specifici luoghi della mappa, tra i quali vi è anche l'Avamposto dei Sette a sud-ovest di Boschetto Bisunto. Non importa che completiate la sfida in una sola partita, quindi non preoccupatevi nel caso in cui il carburante dovesse esaurirsi prima del raggiungimento dei 1.000 metri.

Ad affiancare l'arrivo delle nuove sfide stagionali troviamo anche un'infornata di Omni-Chip che sono stati sparsi dagli sviluppatori nelle seguenti aree: I Jones, Costa quel che costi e Crocevia Conici. Ciascun luogo della mappa nasconde tre diversi chip, i quali possono essere raccolti e poi spesi da coloro i quali hanno acquistato il pass per sbloccare stili extra per l'esclusivo piccone.

Avete già dato uno sguardo alle prima skin di Halloween 2022 in arrivo su Fortnite Capitolo 3? Non dimenticate anche di leggere la nostra guida con i consigli su come ottenere la skin Cavaliere Omega e completare tutte le sue sfide.