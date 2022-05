Fortnite Stagione 2: come completare tutte le sfide della Settimana 9

Mentre i giocatori PC di Fortnite Capitolo 3 possono correre a riscattare gratuitamente il bellissimo costume incluso nel Pacchetto Assassino Vulcanico in esclusiva su PC (con un trucco potete sbloccarlo anche su console e mobile), Epic Games ha ufficialmente dato il via alla Settimana 9 della Stagione 2 con una nuova ondata di incarichi.

Ecco alcuni consigli per velocizzare il completamento delle nuove sfide settimanali:

Ordina un attacco aereo sull'Acceleratore o sulla Fortezza (0/1) - Ricompensa: 20.000 Punti Esperienza

Si tratta di una missione molto semplice che riguarda uno degli ultimi gadget introdotti nel battle royale di Epic Games. Il vostro obiettivo è quello di avere fortuna a sufficienza da reperire l'oggetto e poi utilizzarlo come se fosse una comune granata nei pressi dell'Acceleratore o della Fortezza.

Usa un elevatore e infliggi danni agli avversari entro 30 secondi (0/100) - Ricompensa: 20.000 Punti Esperienza

Questo incarico è molto semplice da completare e coinvolge gli elevatori, ovvero le funi verticali che permettono di raggiungere facilmente luoghi sopraelevati. Potreste sfruttare quelli che sono presenti press il dirigibile a Caverna di Comando o sull'enorme struttura della Fortezza per poi accanirvi con una qualsiasi arma sui soldati dell'Ordine Immaginario o sulla Dottoressa Slone, il boss dell'area.

Spara agli pneumatici dei veicoli dell'OI (0/3) - Ricompensa: 20.000 Punti Esperienza

Il completamento di questa sfida richiede la distruzione di tre delle ruote di un qualsiasi veicolo dell'OI, ovvero le automobili di colore nero con sopra il simbolo dell'Ordine Immaginario. Potete trovare questi mezzi presso uno dei tanti avamposti che sono sparsi per la mappa. Sparate alle gomme fino a quando esplodono per essere sicuri di averle distrutte.

Colpisci un giocatore nemico con un fucile pesante Ranger da oltre 50 metri (0/1) - Ricompensa: 20.000 Punti Esperienza

Purtroppo questa sfida non può essere completata colpendo i boss o i membri dell'Ordine Immaginario, quindi occorre utilizzare l'arma su un altro giocatore. Se non sapete come calcolare la distanza dalla quale sparare, potete posizionare un indicatore in prossimità del bersaglio per comprendere se si tratta o meno di una distanza superiore ai 50 metri. Per massimizzare la precisione del fucile pesante da Ranger, inoltre, vi invitiamo a restare in modalità mira per qualche istante prima di colpire il nemico. Per completare la sfida non è necessario eliminare il bersaglio e basta anche solo infliggergli 1 punto danno.

Guida un Bus della Battaglia o vola con un Choppa a Caverna di Comando (0/1) - Ricompensa: 20.000 Punti Esperienza

Per il completamento di questa sfida occorre salire su un bus della battaglia corazzato o su un elicottero e raggiungere il luogo indicato sulla mappa. Il modo più semplice per completare l'incarico è quello di saltare a bordo di un Choppa e raggiungere: potete trovare un elicottero all'avamposto dei Sette sulle montagnea nord di Caverna di Comando, così da giungere subito al luogo dell'obiettivo.

Ripara un veicolo a Stazione Sinapsy o a Circuito Chonker (0/200) - Ricompensa: 20.000 Punti Esperienza

Niente di particolarmente complesso: procuratevi un oggetto per ripristinare la salute dei veicoli e riparate 200 HP di un'auto presso Stazione Sinapsy o a Circuito Chonker. Se i mezzi di fronte a voi sono tut

Usa un'emote in diversi luoghi di schianto dei dirigibili dell'OI (0/2) - Ricompensa: 20.000 Punti Esperienza

Questo incarico non è molto difficile, visto che basta raggiungere i luoghi nei quali vi sono i resti dei dirigibili dell'Ordine Immaginario ed eseguire una qualsiasi emote. A proposito di questi luoghi, ce n'è uno tra Crocevia Conici e Santuario, uno a nord-est delle piccole isole nei pressi di Santuario, uno nel laghetto a sud de La Fortezza, uno ad ovest di Bobine Brulle e uno nell'angolo a sud-est della mappa (in acqua), poco più a destra dell'area desertica.

Avete già letto la nostra guida con tutti i consigli utili su come sbloccare un tema PS4 e gli avatar PSN grazie all'evento a tempo Fortnite x PlayStation?