Fortnite Stagione 2: come funzionano l'arrampicata e il nuovo scatto

Nel corso delle ultime ore è stato pubblicato il tanto atteso aggiornamento che segna l'arrivo di Fortnite Capitolo 3 Stagione 2, che porta nel battle royale gratis di Epic Games non solo nuove skin ma anche meccaniche di gioco inedite.

Ci riferiamo nello specifico alla rivoluzione che coinvolge il sistema dello scatto e all'introduzione della possibilità di arrampicarsi sulle sporgenze. Scopriamo insieme tutto quello che c'è da sapere su queste meccaniche.

Come funziona il nuovo scatto di Fortnite Stagione 2

Una delle principali novità della nuova stagione del battle royale consiste in una sostanziale modifica del sistema che consente ai personaggi di muoversi più velocemente. Il team di sviluppo ha deciso di rendere lo scatto di Fortnite molto più simile a quello di altri sparatutto in prima e terza persona, aumentando la velocità di movimento e al contempo aumentando il tempo necessario ad utilizzare l'arma al termine della corsa, dal momento che questa verrà riposta nel mentre. Questo significa che ora si può correre più velocemente, ma fareste meglio a non scattare di fronte ad un nemico, poiché potreste trovarvi di fronte a lui senza la possibilità di reagire in tempo.

Come arrampicarsi in Fortnite Stagione 2

Altra meccanica inedita della Stagione 2 di Fortnite consiste nella possibilità di arrampicarsi sulle sporgenze. Si tratta di una meccanica molto particolare che non si era mai vista prima nel battle royale e grazie alla quale sia i combattimenti che le fasi esplorative sono ora più dinamiche. Sappiate che arrampicarsi è davvero semplice e per farlo non occorre che saltare in prossimità di una sporgenza, così che il vostro personaggio la afferri e la superi in maniera automatica. Potete anche sfruttare la nuova corsa per darvi lo slancio e raggiungere così gli appigli più lontani per arrampicarvi e magari cogliere di sorpresa un avversario.