Fortnite, Stagione 2: come ottenere 120 V-Buck gratis il 20 febbraio a Vallarguta

La nuova stagione di Fortnite Capitolo 2 è disponibile da poche ore e porta nel battle royale numerose novità tra le quali troviamo l'immancabile Pass Battaglia. Se non avete ancora raggiunto la cifra necessaria all'acquisto dei nuovi contenuti, ecco alcuni consigli per mettere da parte nella giornata odierna almeno 120 V-Buck.

Prima di iniziare con l'elenco delle missioni, il nostro consiglio è come sempre quello di portare a termine anche l'Incarico Giornaliero, le cui ricompense variano da 50 a 100 V-Buck.

Ecco di seguito le allerte del giorno:

Vallarguta

Recupera i dati, Thunder Route 99 (Livello Casa Base consigliato 46) - 35 V-Buck, Punti Esperienza Progetti, Punti Esperienza Eroi, Oro stagionale, 80 biglietti evento

Evacua il rifugio, Città Fantasma (Livello Casa Base consigliato 70) - 35 V-Buck, Punti Esperienza Superstiti, Fulmine in bottiglia, Oro stagionale, 102 biglietti evento

Nel caso in cui non aveste ancora sbloccato l'accesso a Vallarguta, potete come sempre chiedere l'aiuto di un amico che ha raggiunto l'area in questione, così che vi inviti nel suo party privato e vi consenta di aggirare le limitazioni imposte dal gioco. Per creare un party privato vi basterà aprire il menu a tendina in alto a destra, selezionare la voce Privacy e impostarla su "Solo Amici".

