Fortnite Stagione 2: come sbloccare la skin di Deadpool

Con l'arrivo della nuova Stagione 2 di Fortnite, i giocatori hanno l'opportunità di sbloccare la skin di Deadpool, il celebre supereroe dell'universo Marvel. In questa mini-guida vi spieghiamo tutto quello che c'è da sapere al momento per ottenere la skin.

Partiamo col dirvi che la skin di Deadpool può essere sbloccata solo se si è in possesso del Pass Battaglia della Stagione 2 di Fortnite. Se avete già acquistato il pass, o avete intenzione di procurarvelo in futuro, sarete in grado di ottenere il costume di Deadpool. Vediamo come fare.

Come sbloccare la skin di Deadpool in Fortnite

Al momento non siamo sicuri al 100% di come può essere ottenuta la skin di Deadpool, dato che Epic Games non si è ancora espressa ufficialmente in merito.

Tuttavia, è molto probabile che per riuscire nell'intento bisogna completare le sfide settimanali di Deadpool. Ma come si accede a queste sfide? Semplice: se avete già acquistato il Pass Battaglia della Stagione 2, non vi resta che accedere al menu del Pass Battaglia, selezionare il pannello di ventilazione contrassegnato con il punto interrogativo "?" per entrare nella stanza segreta di Deadpool, e infine selezionare il terminale.

Da questo terminale potrete accedere alle sfide settimanali di Deadpool. Nella prima settimana ne sono state proposte due: una richiede di trovare la lettera di Deadpool a Epic Games, mentre l'altra richiede di iniziare una partita senza salutare il conducente del Bus della Battaglia.

Man mano che le nuove sfide di Deadpool verranno aggiunte di settimana in settimana, non mancheremo di tenervi aggiornati spiegandovi come completarle, in modo da sbloccare alla fine il costume del personaggio Marvel.