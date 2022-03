Fortnite Stagione 2, cosa cambia? Scatti, Bus corazzato e Dottor Strange: tutte le novità

A breve distanza dalla pubblicazione del trailer di lancio di Fortnite Capitolo 3: Stagione 2, arrivano tutti i dettagli sui contenuti inediti previsti per questa nuova fase del battle royale.

Innanzitutto, mutano le dinamiche di movimento a disposizione sull'isola. La velocità dei giocatori è infatti aumentata, con gli scatti che in particolare risulteranno molto più efficaci. Per questa ragione, saranno anche più brevi, con un nuovo timer a indicare il tempo residuo disponibile. Tramite gli scatti, è anche possibile dare spallate alle porte per spalancarle all'improvviso. Ora è inoltre possibile sfruttare una parziale arrampicata per issarsi su piattaforme sopraelevate. Il tutto si accompagna ad una disattivazione della possibilità di costruire elementi.

Direttamente dal passato recente di Fortnite: Battaglia Reale, torna inoltre la possibilità di votare in-game per il ritorno di strumenti rimossi dal free to play. La prima scelta è tra Torretta Pesante e Torretta Leggera: per contribuire sarà necessario depositare dei lingotti presso l'area del Santuario. Possibile inoltre finanziare il Bus della Battaglia Corazzato, che attenderà i giocatori presso i Punti d'Interesse conquistati dalla Ribellione.



Sul fronte narrativo prosegue infatti il contrasto tra quest'ultima e l'OI, con le due forze che si contendono il controllo dell'isola. Un Punto d'Interesse che presenta un dirigibile sopra di esso, Titani, guardie OI o Cannoni d'assedio sarà occupato dall'OI, mentre un Bus della battaglia corazzato, sentinelle e torrette sono invece segnali della presenza della Ribellione.



Con il nuovo Battle Pass di Fortnite Capitolo 3: Stagione 2 è infine possibile conquistarsi nuove Skin, tra cui quella dedicata a Dottor Strange.