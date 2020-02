Fortnite Stagione 2: Epic pubblica una nuova 'trasmissione intercettata'!

I curatori dei profili social ufficiali di Epic Games diffondono una nuova "trasmissione intercettata" che preannuncia l'ormai imminente inizio della Stagione 2 di Fortnite Capitolo 2.

Accompagnata da un breve messaggio censurato, l'iniziativa social di Epic mostra un'immagine che contribuisce ad alimentare le teorie sull'oro come tema dominante della Stagione 2 di Fortnite.

L'immagine propostaci dal colosso videoludico statunitense ritrae infatti l'impronta dorata di una mano all'interno di un riquadro, anch'esso di un acceso colore oro: a margine dello scatto troviamo anche il riferimento alla data di inizio della Season 2 del "nuovo" Fortnite post-buco nero, ossia giovedì 20 febbraio 2020. Cosa ci attende nel corso della prossima Stagione del battle royale di Epic, quindi?

L'incessante opera compiuta dai dataminer dello sparatutto gratuito, almeno fino ad oggi, non ha ancora svelato le novità contenutistiche e ludiche che sperimenteremo durante la prossima fase ingame di Fortnite Capitolo 2, eccezion fatta per i leak riguardanti l'introduzione dei Server per i Test Pubblici.

Come di consueto, seguiremo con attenzione l'intera vicenda e vi terremo aggiornati sulle ultime novità legate all'attesissima Stagione 2 di Fortnite, tra sfide inedite, modifiche alla mappa, ottimizzazioni al gameplay e aggiunte all'equipaggiamento degli esploratori dell'isola di Battaglia Reale.