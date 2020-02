Fortnite: leak skin Battle Pass Stagione 2: c'è anche Deadpool!

Si apre col botto la seconda stagione di Fortnite per i tanti fan del gioco, che grazie ai leak dei soliti data miner scoprono un'interessantissimo nuovo arrivo nel battle royale di Epic Games: una nuova skin dedicata a Deadpool, l'amatissimo Mercenario Chiacchierone dell'Universo Marvel.

Come sappiamo infatti è iniziato il downtime di Fortnite, e nell'attesa che i server tornino online, sono finalmente disponibili per lo scaricamento i file dell'aggiornamento 12.00 di Fortnite. E questo significa in genere una sola cosa: che i data miner si mettono subito al lavoro per scoprire in anteprima le principali novità.

Tra queste ultime è spuntato un video promozionale per le skin del Battle Pass della Stagione 2 di Fortnite, che ha fatto luce su alcune delle prossime nuove aggiunte sullo shop del gioco, tra cui troviamo appunto Deadpool in persona!

Trovate il video, come di consueto, in cima alla news. Se ci fate caso, nell'immagine promozionale del video (la trovate all'interno della news, o comunque alla fine del video), c'è in basso a destra la frase "Battle Pass Now. Deadpool Later. Maximum Effort", ad indicare che la skin di Deadpool non arriverà subito. L'attesa in ogni caso è già cominciata.

Cosa ne pensate dell'introduzione di Deadpool in Fortnite?