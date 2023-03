Fortnite Stagione 2: mappa giapponese e skin di Attack On Titan? Gli insider ne sono certi

Mentre Epic Games sembra non volerne ancora sapere di diffondere i primi teaser della Stagione 2 di Fortnite Capitolo 4, di cui non si parla ormai dalla comparsa dei bambù in giro per la mappa, ecco che arriva un'ondata di anticipazione da alcuni nomi importanti fra gli insider del battle royale gratis.

Confermando la nostra ipotesi in seguito alla comparsa delle piante orientali, sembrerebbe che la prossima stagione vedrà l'arrivo di punti d'interesse a tema orientale e dall'aspetto futuristico (una sorta di Neo Tokyo, per intenderci). Ad accompagnare il lancio della stagione dovrebbe esserci un'altra collaborazione in ambito anime che non ha nulla da invidiare a quelle di Naruto, Dragon Ball e My Hero Academia. Pare infatti che la Stagione 2 vedrà l'arrivo di contenuti dedicati ad Attack On Titan: oltre alla skin di Eren Yaeger, che dovrebbe essere il 'costume segreto' del pass, dovremmo assistere anche all'introduzione di un oggetto mitico, ovvero il dispositivo di manovra tridimensionale come quello indossato dai membri del corpo di ricerca nell'anime e nel manga. Se consideriamo il recente aggiornamento sottobanco che rampino e ragnatela di Spider-Man hanno subito di recente, è probabile che tale oggetto combini le funzionalità dei due gadget e permetta ai giocatori di spostarsi per la mappa come visto nella serie.

Come se non bastasse, gli insider sostengono che l'immagine principale della stagione, nonché una delle prossime schermate di caricamento, vedrà tra i protagonisti proprio Eren, che sarà voltato e intento a spostarsi con il suo dispositivo.

Se c'è una cosa che abbiamo imparato nel corso di questi anni, è che i più famosi dataminer di Fortnite Capitolo 4 non sono soliti dare per certe le informazioni che diffondono, a meno che non si tratti appunto di file estratti da loro stessi dai file di aggiornamento del gioco. Tale sicurezza, quindi, ci lascia presumere che i dettagli provengano da fonti più che affidabili e che ci troviamo di fronte a quelli che potrebbero essere i reali contenuti in arrivo la prossima settimana.

In attesa di scoprirlo, vi ricordiamo che la Stagione 2 di Fortnite arriverà prima del previsto.