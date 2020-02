Fortnite Stagione 2: un missile d'oro punta alla mappa!

Continua la campagna teasing di Fortnite Stagione 2: Epic Games ha diffuso una nuova immagine che mostra un gigantesco missile d'oro puntare direttamente all'Isola... un segnale di imminente pericolo in arrivo?

Effettivamente le didascalie che accompagnano l'artwork non lasciano spazio a molti dubbi, con la scritta "Danger" ben in evidenza in varie lingue, italiano compreso. L'enorme missile sembra puntare come detto alla mappa... sarà questo l'evento che darà ufficialmente il via alla Stagione 2 di Fortnite Capitolo 2?

La nuova Season del Battle Royale inizierà il 20 febbraio 2020, nella giornata di domani Epic Games pubblicherà un corposo aggiornamento preceduto come di consueto dal down dei server, probabilmente in programma dalle 10:00 alle 12:00 (ora italiana), almeno attenendosi a quanto accaduto in passato.

L'oro sembra essere il tema portante di Fortnite Stagione 2, dallo scorso weekend Epic Games ha pubblicato immagini di oggetti d'oro su Twitter, Facebook e Instagram, questi hanno fatto anche la loro comparsa in-game tuttavia è difficile attribuire un significato ben preciso a questo evento. L'ultima apparizione riguarda una tanica di propano d'oro... anche questa potrebbe essere utilizzata per far saltare in aria l'isola di Fortnite?