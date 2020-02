Fortnite Stagione 2, non solo gatti: topi e gomitoli nel nuovo teaser!

Dopo misteriosi riferimenti alla presenza di gatti in Fortnite Stagione 2, il team di Epic Games rincara la dose offrendo alla community un nuovo bizzarro teaser.

La fonte è l'ormai attivissimo account Twitter ufficiale del battle royale, che nel corso delle ultime ore si è divertito a stuzzicare la fantasia dei videogiocatori con criptici messaggi. L'ultimo di questi, disponibile direttamente in calce a questa news, include una nuova immagine dalle tinte nere ed oro, che ormai si preannunciano essere i colori dominanti della Stagione 2 di Fortnite Capitolo 2. L'istantanea include sagome raffiguranti topi e gomitoli, mentre sullo sfondo sembrano delinearsi delle bizzarre costellazioni.

Ad accompagnare l'immagine troviamo un messaggio, in parte oscurato da bande nere. La parte visibile include evidenti riferimenti alla nuova Stagione del battle royale di Epic Games ed alla data di debutto del contenuto, fissata per la giornata di domani, giovedì 20 febbraio 2020. Ancora poche ore, dunque, è i giocatori potranno scoprire che cosa li attende in questa nuova fase della continua evoluzione di Fortnite.



In attesa di saperne di più, ricordiamo che è stato avvistato un missile d'oro che punta in direzione dell'isola di Fortnite Battaglia Reale: raggiungerà la mappa di gioco giusto in tempo per la Stagione 2?