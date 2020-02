Fortnite, Stagione 2: tra le novità anche gli elicotteri ed una piattaforma petrolifera?

Mentre Epic Games continua a pubblicare costantemente nuovi teaser della Stagione 2 di Fortnite Capitolo 2, sono in moltissimi i fan del battle royale che stanno analizzando ogni singolo pixel delle immagini mostrate nel tentativo di scovare qualche indizio sui contenuti in arrivo.

Sembra però che qualcuno sia già riuscito a scoprire qualcosa e, a quanto pare, tra le novità che irromperanno nel corso della giornata di domani nel popolare videogioco ci sarà anche una piattaforma petrolifera. Stando alle teorie degli appassionati che hanno fatto questa scoperta, la nuova area di gioco si troverebbe a sud-ovest di Pantano Palpitante e sarebbe circondata interamente dall'acqua. A tal proposito, sono in molti a credere che tra i nuovi contenuti della prossima stagione non ci sia solo un quarto materiale per la costruzione (l'oro) ma anche un nuovo veicolo: l'elicottero. Senza un velivolo o qualche altro bizzarro strumento per spostarsi agilmente sarebbe infatti impossibile per i giocatori raggiungere questa piattaforma petrolifera o spostarsi da essa verso l'isola principale.

In attesa di scoprire cosa stia per accadere nel gioco, vi ricordiamo che l'ultimo teaser della Stagione 2 di Fortnite Capitolo 2 mostra un enorme razzo: che stia per arrivare un'altra grande esplosione?