Fortnite, Stagione 2: nuovi leak svelano le skin della patch 12.10 e un evento speciale

Questa mattina Fortnite Capitolo 2 si è aggiornato alla versione 12.10, grazie alla quale i dataminer sono riusciti a scovare tra i file numerosi modelli relativi a skin non pubblicate e a misteriosi eventi a tempo limitato.Fortnite Capitolo 2 si è aggiornato alla versione 12.10

Tra i ritrovamenti degli instancabili dataminer troviamo numerose skin, picconi e deltaplani oltre alla versione in smoking di Pescesecco, la quale dovrebbe arrivare prossimamente nel negozio attraverso un bundle acquistabile solo con denaro reale in maniera simile a quanto visto con il Ranger dell'Amor Perduto. Questa skin ha infatti una serie di skin ad essa legate che permettono al giocatore di ottenere un bel gruzzoletto di V-Buck. Altra interessante novità riguarda le possibili armi in arrivo nel gioco, tra le quali ritroviamo il fucile a pompa pesante, il fucile d'assalto con mirino e una particolare mitraglietta che prende il nome di Pepper Sprayer, attualmente disponibile nella modalità Salva il Mondo come arma stagionale.

Non è finita però qui, dal momento che all'interno della patch ci sono dei chiari indizi sull'arrivo di un'altra grossa collaborazione che dovrebbe riprendere in tutto e per tutto quella vista con Star Wars. Purtroppo non si hanno dettagli in merito al brand che sta per approdare nel gioco con skin e modalità, ma è probabile che si tratti di qualcosa di grosso.

In attesa di scoprire altre novità in arrivo, vi rimandiamo al leak delle sfide delle Settimane 3 e 4 di Fortnite Capitolo 2 Stagione 2. Pare inoltre che il gioco si stia per aggiornare con gli elicotteri, nuovo mezzo che permetterà agli utenti di muoversi molto più velocemente tra un'area all'altra e fuggire dalla Tempesta Viola.