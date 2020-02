Fortnite, Stagione 2: il nuovo teaser include un riferimento ai gatti

Sui profili social ufficiali di Fortnite Capitolo 2 continuano ad arrivare delle misteriose immagini-teaser della Stagione 2 e l'ultima di queste sembra essere ancor più criptica delle precedenti.

Al centro dell'immagine vediamo infatti la silhouette di quello che sembra un razzo, probabile riferimento all'altro teaser pubblicato solo qualche ora fa. Ad accompagnare l'immagine c'è anche la dicitura "Nove Vite", possibile riferimento ai felini. Non è la prima volta in cui si parla di gatti e di Fortnite Capitolo 2, dal momento che è ormai da qualche giorno che i dataminer sono convinti che tra le possibili skin facenti parte del Pass Battaglia della Stagione 2 ci sia anche un muscolosissimo gatto, già intravisto in una schermata di caricamento del gioco. Dopotutto Epic Games ci ha abituato allle skin bizzarre come quella dedicata alla Banana Peely. Per quanto riguarda invece i nuovi riferimenti all'oro, gli utenti hanno scoperto che unendo le lettere nascoste in ogni singole immagini si viene a formare la parola "Midas", riferimento al leggendario re che trasformava in oro qualunque cosa toccasse.

Non sappiamo se nelle prossime ore arriveranno altri teaser, dal momento che mancano ormai solo poche ore al debutto della nuova stagione di Fortnite, che vi ricordiamo arriverà domattina dopo una manutenzione dei server.

