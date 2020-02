Fortnite Stagione 2: quando comincia e cosa possiamo aspettarci dalla nuova season

La prima Stagione del Capitolo 2 di Fortnite ha avuto una durata insolitamente lunga. Cominciata lo scorso ottobre in concomitanza di una pesante rifondazione dell'intero gioco, è stata allungata per permettere ad Epic Games di introdurre un nuovo motore fisico, chiamato Chaos.

Con il nuovo engine ormai integrato e funzionante, nulla impedirà alla Stagione 2 di Fortnite di prendere finalmente il via. Stando a quando comunicato dal team di sviluppo, comincerà ufficialmente giovedì 20 febbraio. L'orario preciso non è ancora stato comunicato, ma ci aspettiamo l'avvio delle operazioni di manutenzione, con conseguente interruzione del collegamento ai server, intorno alle 10:00 del mattino, orario in cui, con tutta probabilità, Epic Games pubblicherà anche l'aggiornamento 12.00, che porterà con sé i contenuti della nuova stagione.

Cosa possiamo aspettarci? Le cose più ovvie sono un nuovo Pass della Battaglia, che al costo di 950 V-Buck offrirà tanti nuovi contenuti da sbloccare, e degli immancabili cambiamenti alla mappa di gioco. In questi giorni Epic Games ha inoltre cominciato a disseminare indizi sulla Stagione 2 di Fortnite sotto forma di teaser, che confermano l'oro e il nero come i colori predominanti. La prima immagine presenta la dicitura "Trasmissione intercettata", e la comunità ha subito provato a interrogarsi sull'origine di tale messaggio. Un prezioso indizio potrebbe essere arrivato dalla seconda immagine teaser, nella quale campeggia una silhouette, che secondo i giocatori apparterrebbe all'Agente del Caos, personaggio arrivato sotto forma di skin a metà del mese di dicembre e già comparso in una vecchia schermata di caricamento, dove veniva mostrato dinanzi ad una serie di monitor (vedi in basso). Evidentemente, ricoprirà un ruolo fondamentale nella nuova storyline... Ne sapremo di più nelle prossime ore, man mano che verranno pubblicate nuove immagini teaser.