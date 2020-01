Fortnite: la Stagione 2 ritarda ancora, stando a quanto svelato dai dataminer

In base a quanto scoperto dai dataminer di Fortnite Capitolo 2, la Stagione 2 uscirà in ritardo e i vertici di Epic Games si preparano ad annunciarne l'ennesimo rinvio che, presumibilmente, sarà accompagnato dal reveal di una nuova tornata di sfide e di attività ingame da integrare nel Pass Battaglia.

Come riferito sui social da diversi collettivi di dataminer che operano sulla scena attingendo alle informazioni estrapolate dai diversi aggiornamenti di Fortnite, l'ultimo update avrebbe modificato le API dei file installati su hard disk per spostare in avanti le lancette dell'orologio digitale che segna la data di conclusione della Stagione 1.

A detta dei dataminer, la precedente indicazione del 6 febbraio come giorno finale della Season 1 di Fortnite 2 sarebbe stata sostituita con il 20 febbraio. Nel commentare questa scoperta, i dataminer HYPEX e Lucas7yoshi spiegano su Twitter di prendere tali informazioni con le dovute cautele poiché la modifica delle API nei file di gioco è un elemento che è passibile di ulteriori cambiamenti, come d'altronde è avvenuto già in passato con l'indicazione del 15 febbraio come ipotetica data di arrivo della Stagione 2.

Mentre in rete cresce la frustrazione di chi si chiede quando comincerà la Stagione 2 di Fortnite Capitolo 2, è di poche ore fa la notizia che Fortnite è diventato uno sport praticato nelle scuole statunitensi.