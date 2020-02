Fortnite, Stagione 2: un altro teaser ci mostra un'enorme statua d'oro

Sembra proprio che Epic Games voglia stuzzicare gli utenti in attesa della Stagione 2 di Fortnite Capitolo 2 con una certa costanza e, a differenza dei soliti teaser pubblicati a distanza di 24 ore, sta ora incuriosendo i propri fan con delle immagini che arrivano sui canali social ufficiali costantemente.

L'ultima di queste immagini contiene numerosi elementi che rimandano nuovamente all'elemento costante di tutti i teaser: l'oro. Al centro dell'immagine vediamo quella che sembra la versione in oro massiccio delle enormi teste di pietra posizionate in alcuni punti della vecchia mappa nelle passate stagioni. A corredare l'immagine ci sono anche dei giocatori che stanno per atterrare a bordo del proprio deltaplano e la silhouette di una grossa nave. Alterando i colori dell'immagine qualcuno è anche riuscito a scovare il logo della Alter, la fazione che potrebbe avere qualche collegamento con le camere blindate di cui si parlava in uno dei teaser pubblicati nelle ultime ore.

Non è da escludere che, in maniera simile a quanto visto in Apex Legends, arrivino nel gioco delle stanze segrete all'interno delle quali i giocatori potranno non solo ottenere equipaggiamento di alto livello ma anche un nuovo materiale da costruzione. È probabile inoltre che l'oro sia la principale causa dell'introduzione del Chaos Engine, il nuovo motore fisico che potrebbe gestire questa particolare novità. Sono infatti molto numerosi gli utenti convinti che l'oro sia un materiale molto resistente, il quale non potrà essere distrutto come tutti gli altri e bisognerà provocarne la fusione a colpi di granate, razzi e altri strumenti di distruzione.

Sulle nostre pagine trovate anche tutti i dettagli su contenuti ed orari della Stagione 2 di Fortnite Capitolo 2.