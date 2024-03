Fortnite: nella Stagione 2 tornano le medaglie, sono legate alle divinità greche

Mentre i server di Fortnite sono ancora offline per via di problemi riscontrati da Epic Games durante la manutenzione, i dataminer hanno già scoperto una delle tante meccaniche che faranno parte della Stagione 2 del Capitolo 5: le Medaglie.

Proprio come nella scorsa stagione, infatti, in giro per la mappa potremo affrontare pericolosi boss controllati dall'intelligenza artificiale che, una volta sconfitti, lasceranno cadere uno di questi collezionabili. Nemmeno a dirlo, ciascuno dei boss corrisponderà ad una divinità del pantheon greco e nel corso della Stagione 2 verranno introdotti altri avversari di questo tipo con poteri e medaglie dagli effetti diversi.

Ecco l'elenco delle medaglie disponibili al lancio di Miti e Mortali:

Ares: aumenta il danno inflitto con le armi da fuoco

aumenta il danno inflitto con le armi da fuoco Ade: attiva il siphon, permettendo ai giocatori di curarsi tramite le eliminazioni

attiva il siphon, permettendo ai giocatori di curarsi tramite le eliminazioni Cerbero: consente di effettuare rapidi scatti, le cui ricariche si ripristinano nel corso del tempo

consente di effettuare rapidi scatti, le cui ricariche si ripristinano nel corso del tempo Zeus: aumenta la velocità di corsa e permette di saltare più in alto

Ovviamente tutte queste medaglie comportano non solo vantaggi, ma anche un grosso svantaggio: dopo aver raccolto almeno uno di questi oggetti, tutti gli avversari potranno conoscere la vostra posizione sulla mappa. Non sarà possibile vedere la vostra collocazione esatta, ma un cerchio giallo gli lascerà intuire in quale area vi trovate.

