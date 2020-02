Fortnite Stagione 2: trapelano le nuove location della mappa

Mentre i server sono ancora offline, grazie ai soliti data miner continuiamo a ricevere succose anticipazioni sulla Stagione 2 di Fortnite. Sappiamo ad esempio che nel Battle Pass 2 di Fortnite c'è anche Deadpool, notizia che ha già mandato in estasi i tantissimi fan del gioco.

Stanno trapelando però anche le nuove location della mappa di gioco, ed alcune altre nuove caratteristiche. Sembra ad esempio, perlomeno stando ad una delle immagini dei leak, che nel gioco arriveranno anche gli elicotteri. Staremo a vedere.

Per quanto riguarda i nuovi luoghi del gioco, è possibile notare all'interno della mappa, che nella piccola isola al centro, è ora presente un edificio. Una nuova location si nota poi anche nel lato occidentale della mappa, dove sembra esserci un nuovo edificio galleggiante dalle parti dell'isola. Sempre nel lato sinistro della mappa, c'è una nuova piccola isola con un edificio all'interno.

Anche la parte destra propone delle novità interessanti, in particolare nell'angolo in alto, dove si notano una nuova piccola isola e quello che sembra essere uno yacht, che potrebbe essere quello che si vede anche nell'overview che vi abbiamo proposto stamattina. Trovate tutte le immagini nella gallery in calce alla news.

Per approfondire, date un'occhiata al trailer della Seconda Stagione di Fortnite.

Che ne pensate delle novità viste finora?