Fortnite: sarà Travis Scott la prossima icona della Stagione 2?

Come ormai ben saprete, Epic Games ha dato il via ad una particolare serie d'eventi grazie alla quale i giocatori di Fortnite Battaglia Reale potranno acquistare skin ed altri oggetti cosmetici ispirati a cantanti, influencer ed altri personaggi di spicco. A questo proposito, sembra che i dataminer abbiano scoperto chi sarà la prossima icona.

Sebbene infatti non vi siano skin, picconi o deltaplani ad esso dedicati, gli utenti hanno scovato tra i file di gioco dei chiari riferimenti a Travis Scott, il celebre rapper conosciuto anche come La Flame. Se ciò dovesse rivelarsi vero, al cantante non verrà dedicata solo una skin ma un intero set d'oggetti come già accaduto con Major Lazer, Marshmello e Tyler "Ninja" Blevins. C'è chi pensa inoltre che una simile collaborazione tra la software house ed il rapper possa portare ad un nuovo evento in gioco come quello dedicato a Marshmello, il primo concerto digitale che ha riscosso un incredibile successo tra i giocatori di Fortnite.

In attesa di scoprire cosa abbiano in serbo in quel di Epic Games, vi ricordiamo che la Stagione 2 di Fortnite Capitolo 2 è finalmente disponibile ed introduce una particolare meccanica legata alle camere blindate che ricorda per molti aspetti quanto visto in Apex Legends.