Fortnite Stagione 2: dove trovare le monete XP per salire di livello

Con l'arrivo della nuova Stagione 2 di Fortnite, nell'isola del battle royale di Epic Games sono comparse una serie di monete XP. In questa mini-guida vi mostriamo dove trovarle tutte, in modo da raccoglierle e salire di livello.

Al momento sono presenti 20 monete XP sull'isola di Fortnite Capitolo 2. Ce ne sono di diversi colori, in base alla loro rarità: quella arancione (ce n'è una sola) è la più rara e preziosa, seguita da quelle viola, blu e verdi. Più la moneta è rara, maggiore sarà il numero di punti esperienza guadagnati dopo averla raccolta.

Le posizioni di tutte le monete XP di Fortnite Stagione 2

Come potete vedere sulla mappa riportata a fondo pagina, le monete XP sono sparse su tutta l'isola di Fortnite Stagione 2. Per raccoglierle, dunque, vi basterà recarvi nei punti in cui sono posizionate. Ogni moneta è unica, infatti dopo averne raccolta una questa non si rigenererà più.

Se avete bisogno di un riferimento visivo per raccoglierle tutte, potete dare un'occhiata al video riportato in cima.

Monete XP Viola

Fate attenzione alle monete XP viola. Quando ne raccogliete una, questa si frantumerà in diversi pezzi che tenderanno a sparire rapidamente. Affrettatevi a raccoglierli tutti, perché ciascuno di essi vi garantirà 125 punti esperienza.

Moneta XP Arancione

La moneta XP arancione è la più rara e ambita, nonché quella che vi fornirà il maggior numero di punti esperienza. Ce n'è una sola nell'isola, e potrete raccoglierla solo all'interno del Vault a nord-est di Corso Commercio (come potete vedere sulla mappa a fondo pagina). Non vi resta che entrare nel Vault, sconfiggere il boss Brutus, prendere la sua chiave e aprire il Vault per trovare la moneta XP arancione.

Se avete bisogno di altri consigli per la nuova season del battle royale di Epic, non dimenticate di leggere la nostra guida introduttiva di Fortnite Stagione 2.