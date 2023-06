Fortnite, la Stagione 3 è in arrivo: giungla e liane spuntano nel primo teaser!

L'isola di gioco ha da poco accolto Miles Morales in Fortnite: Battaglia Reale, ma il free to play di casa Epic Games è già pronto a dare il benvenuto a una ulteriore trasformazione.

Come potete verificare dallo screenshot che vi riportiamo di seguito, i canali social ufficiali di Fortnite: Battaglia Reale si sono di recente aggiornati. Su Twitter, in particolare, possiamo osservare in bella mostra un artwork completamente inedito, che apre la strada all'imminente debutto della Stagione 3 del Capitolo 4 del battle royale. L'immagine teaser stuzzica la curiosità della community, preannunciando un importante cambio di scena per il mondo di gioco. In attesa della presentazione ufficiale della Stagione 3 di Fortnite: Battaglia Reale, possiamo infatti facilmente notare la comparsa di dettagli piuttosto insoliti nel mondo del free to play. Nello specifico, stando all'immagine qui riportata, l'isola del battle royale potrebbe presto ritrovarsi ricoperta da una fitta giungla, con palme e liane pronte a rivoluzionare il paesaggio - e probabilmente anche diversi aspetti di gameplay - del titolo.

Al momento, dal team di sviluppo di Fortnite non arriva alcun ulteriore indizio sull'evoluzione prevista per la produzione, ma non è da escludere che maggiori dettagli sulla Stagione 3 possano spuntare in occasione della Summer Game Fest di giugno.