Fortnite Stagione 3: è sempre più certo l'arrivo delle skin di Darth Vader e Indiana Jones

Qualche giorno fa vi abbiamo parlato dell'immagine leak di dubbia provenienza secondo la quale nella Stagione 3 di Fortnite Capitolo 3 sarebbero arrivati sia Darth Vader che Indiana Jones come ricompense del Pass Battaglia. L'ultimo annuncio di Epic Games, però, potrebbe aver confermato lo screenshot, anticipando il tema della stagione.

Malgrado la provenienza dubbia del leak, che vi ricordiamo è stato pubblicato su 4Chan, sembra vi siano ormai ben pochi dubbi sull'imminente arrivo di Darth Vader come skin del livello 100 del prossimo pass e di Indiana Jones come 'costume segreto' che andrà sbloccato completando una serie di sfide. Ma perché ne siamo così sicuri? La risposta è molto semplice ed è legata al pacchetto Fortnite Crew di giugno 2022, la cui skin è la stessa che abbiamo visto nell'immagine leak, ovvero quella dell'enorme robottone che dovrebbe fare la propria comparsa anche il prossimo sabato nell'evento di fine stagione.

Ecco di seguito i contenuti del pacchetto Fortnite Crew del prossimo mese:

Costume "Comandante attacco Mecha"

Dorso decorativo "Condensatore luce Mecha"

Copertura per armi e veicoli "Rinato Mecha"

1.000 V-Buck

Accesso al Season Pass (e al rimborso di 950 V-Buck per chi l'ha già acquistato)

Insomma, le probabilità che l'immagine provenga da una fonte affidabile sono davvero elevate ma non possiamo sapere se anche la mappa verrà modificata con location ispirate a Star Wars o Indiana Jones. In ogni caso non manca molto per scoprirlo e, a tal proposito, sulle nostre pagine trovate tutti i dettagli su come seguire l'evento Collisione di Fortnite, il quale segnerà la fine della Stagione 2 e l'inizio della Stagione 3 il prossimo sabato sera.