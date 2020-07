Fortnite, Stagione 3: atterra con un Choppa alla base di una ciminiera di Foschi Fumaioli

Oggi vi spiegheremo come fare per atterrare con un Choppa alla base di una ciminiera di Foschi Fumaioli e completare una delle sfide della Settimana 3 della Stagione 3 di Fortnite Capitolo 2.

Il primo passo da compiere per completare la sfida è procurarsi un elicottero in una delle posizioni in cui è sempre possibile trovarne uno in giro per la mappa. Per semplificarvi il lavoro abbiamo inserito qui sotto un'immagine con su indicata la posizione di tutti i Choppa sulla mappa della Stagione 3 di Fortnite Capitolo 2. Una volta saliti a bordo del velivolo, dirigetevi verso Foschi Fumaioli e diminuite la quota in prossimità di una delle due ciminiere (le grosse strutture con del liquido viola alla base) fino a raggiungerne la base.

Nelle modalità classiche questa sfida potrebbe essere complicata da portare a termine a causa dei giocatori che proveranno ad eliminarvi durante la fase di volo, ma in Rissa a Squadre dovreste riuscire a fare tutto in breve tempo e senza nessuno in grado di mettervi i bastoni tra le ruote.

