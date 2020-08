Fortnite, Stagione 3: le auto spiccano il volo a causa di un glitch

Nelle ultime ore hanno iniziato a circolare in rete numerosi filmati di Fortnite Capitolo 2 Stagione 3 che dimostrano come sia possibile seguire una serie di semplici passi per abilitare un assurdo glitch che permette alle automobili di volare in giro per la mappa.

Si tratta del primo reale problema di questo tipo riscontrato dagli utenti dalla pubblicazione dell'ultima patch, la quale ha appunto introdotto una serie di veicoli pilotabili in tutto il mondo di gioco. Attivare il glitch è piuttosto semplice, dal momento che tutto ciò che occorre è qualche tanica di benzina da portare sul retro del grosso camion da rimorchio sul ponte ad ovest di Corso Commercio. Come potete vedere nel filmato allegato alla notizia, l'utente che attiva il glitch distrugge i tronchi sul retro del camion e posiziona in modo preciso una tanica di benzina al loro posto, così da far spiccare il volo al mezzo. Una volta in cielo, il veicolo può spostarsi senza particolari problemi e, soprattutto, senza consumare nemmeno una goccia di carburante. Come potete immaginare, si tratta di un glitch in grado di rompere il gioco ed è probabile che sia solo questione di ore prima che il team di sviluppo proceda alla rimozione dal gioco del camion da rimorchio tra Lago Languido e Corso Commercio, così che nessuno possa più approfittarne.



Nel video trovate anche riferimenti ad un altro glitch che consente ai giocatori di duplicare le taniche di benzina presenti nel proprio inventario, il quale potrebbe avere vita ancor più breve delle macchine volanti.

Avete già visto i filmati del piccone Spacca-Pugni di Hulk in Fortnite, gratis con la beta di Avengers?