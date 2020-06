Fortnite Stagione 3: avvistato lo scudo di Captain America!

La Stagione 3 di Fortnite ha introdotto Aquaman come personaggio bonus del Pass della Battaglia ma secondo alcuni leak presto potremo vedere in azione anche Captain America dell'universo Marvel.

Non ci sono annunci al momento ma i dataminer hanno trovato tra i file di gioco una texture che riprende il design del celebre scudo di Captain America, con ogni probabilità quindi il personaggio si sta preparando a fare la sua apparizione in gioco. Non è chiaro in che modo sia possibile utilizzare effettivamente lo scudo se non come dorso decorativo, ma la sua presenza tra i file di gioco è certamente un passo avanti per quanto riguarda la conferma dell'arrivo di Captain America.

Non si parla di skin al momento ma un costume sembra decisamente probabile, quasi certamente Epic metterà in vendita un pacchetto completo rinnovando la collaborazione con la Marvel dopo Avengers Endgame, Deadpool e la X-Force. Altra ipotesi è quella legata alla trasmissione di uno dei film di Captain America su Party Reale con lo scudo offerto come bonus a tutti gli spettatori. E voi cosa ne pensate? Cap arriverà veramente su Fortnite oppure no?