Fortnite Stagione 3: chi è Jules e qual è il suo ruolo?

La Stagione 3 di Fortnite è iniziata da ormai tre settimane e sono in molti ad aver notato il ruolo predominante di Jules, personaggio che compare in primo piano negli artwork ufficiali e che potrebbe avere un ruolo di primaria importanza per la trama.

A sostenerlo sono alcuni fan, i quali si dicono assolutamente convinti che Jules non sarà un personaggio di transizione ma che anzi il suo ruolo possa riservare molto sorprese, essendo lei fortemente legata a Mida. Non è del tutto chiaro quali gli esatti legami tra i due, certamente però tra Mida e Jules sembra essere accaduto qualcosa al termine della Stagione 2, probabilmente dopo la mancata attivazione del dispositivo da parte del capo dell'Agenzia.

C'è chi ipotizza un rapporto diverso tra Jules e Mida arrivando a pensare che i due siano in realtà fratello e sorella, con quest'ultima chiamata a trovare una soluzione per togliere l'acqua dall'isola, come sta avvenendo effettivamente in questi giorni. E voi cosa ne pensate?

Ricordiamo che nel weekend ha debuttato la skin di Captain America in Fortnite e un leak potrebbe aver svelato anche il prossimo arrivo di Thor nel Battle Royale di Epic Games.