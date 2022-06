Fortnite verso la Stagione 3: la Collisione ha inizio! Tutte le sorprese dell'evento

Come promesso nei giorni scorsi da Epic Games, il grande evento Collisione di Fortnite ha intrattenuto tutti gli appassionati del battle royale per prepararli alle ricche sorprese che accompagneranno la Stagione 3 dello sparatutto gratuito.

Una volta conclusosi il conto alla rovescia per la partenza dell'evento Collisione (in leggero ritardo rispetto alla tabella di marcia indicata da Epic ma con dei criptici riferimenti ai Sette), gli spettatori dello show ingame hanno assistito all'incredibile scena dell'approdo sull'isola del Mecha dai Sette e la battaglia con le forze della fazione entrata in possesso del dispositivo Doomsday.

Allo scontro tra gli utenti a bordo del Mecha e i droni in difesa del Doomsday ha poi fatto immediatamente seguito un'altra battaglia, anch'essa rigorosamente ingame ma stavolta "a piedi" impugnando armi come lo SCAR, con tanto di attività ingame a cui hanno potuto partecipare gli utenti per avere un assaggio di ciò che ci attende nella prossima Season.

L'odissea virtuale vissuta dagli esploratori dell'isola ha poi spinto gli appassionati a destreggiarsi tra esplosioni pirotecniche e colpi di scena a profusione, in un crescendo di emozioni che è culminato con l'ingresso nel Punto Zero e l'anteprima di un nuovo scenario futuristico che riecheggia le atmosfere della saga di Avatar.

Una volta conclusosi il grande evento, tutti i giocatori di Fortnite Capitolo 3 che hanno assistito allo spettacolo hanno dovuto lasciare il proprio alter-ego in funzione della chiusura dei server per l'aggiornamento che darà ufficialmente inizio alla Stagione 3 di Fortnite Capitolo 3. Solo alla riapertura dei server, prevista con ogni probabilità per domani domenica 5 giugno, capiremo davvero quali saranno le conseguenze della frenetica battaglia combattuta sull'isola del celebre battle royale.