Fortnite, Stagione 3: come atterrare dal Mulinello all'Idro 16 e danneggiare un nemico

Tra le sfide della prima settimana della Stagione 3 di Fortnite Capitolo 2 ce n'è anche una che chiede di "infliggere danni entro 10 secondi dall'atterraggio dal Mulinello all'Idro 16". Scopriamo quindi quali sono i passi da seguire per completare questa missione ed ottenere le ricompense.

Portare a termine questa sfida è molto semplice, a patto che ci sia qualche nemico che si aggira per l'area che prende il nome di Idro 16, ovvero l'enorme diga situata a nord-ovest di Brughiere Brumose. Il vostro compito è quello di atterrare in zona, raccogliere almeno un'arma e poi gettarvi nel Mulinello ad ovest della diga: si tratta del vortice situato in acqua, a contatto col quale verrete sputati in aria e potrete schierare il deltaplano. L'obiettivo della sfida e di atterrare su Idro 16 e infliggere danni ad un qualsiasi nemico entro 10 secondi dall'atterraggio. Nell'immagine qui sotto trovate la mappa con su indicata la posizione del Mulinello da utilizzare per completare la missione.

Se state faticando a portare a termine la sfida, potreste provare a giocare la modalità Rissa a Squadre, sperando che il cerchio si chiuda proprio in corrispondenza di Idro 16.

