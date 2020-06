Fortnite, Stagione 3: come completare tutte le sfide della Settimana 1

Con la Stagione 3 di Fortnite Capitolo 2 sono arrivate anche nuove sfide settimanali. Cerchiamo quindi di scoprire tutti i trucchi per portare a termine il più velocemente possibile tutte le sfide della Settimana 1.

Danneggia gli squali bottino a Sabbie Sudate (0/200)

Questa semplice sfida chiede di colpire uno dei nuovi bot che si aggirano per la mappa. Sulle nostre pagine trovate la guida su come trovare e danneggiare gli Squali Bottino a Spiagge Sudate.

Infliggi danni entro 10 secondi dall'atterraggio dal Mulinello all'Idro 16 (0/1)

Per completare questa missione dovete utilizzare un Mulinello per atterrare sulla diga della mappa e colpire in un qualsiasi modo un nemico. Per scoprire la posizione del luogo da raggiungere, vi invitiamo a leggere la guida su come atterrare dal Mulinello all'Idro 16 e danneggiare un nemico.

Entra nel magazzino di Gattogrill (0/1)

La sfida in questione non chiede altro che fare irruzione nel vault della nuova area della mappa. Trovate tutti i dettagli nella nostra guida su come entrare nel magazzino di Gattogrill.

Trova gnomi ad Alture Accoglienti (0/3)

Questa sfida, che può essere completata anche nella modalità Rissa a Squadre, chiede di trovare tre diversi oggetti in una specifica area della mappa. Anche in questo caso abbiamo realizzato una guida con la posizione degli gnomi ad Alture Accoglienti.

Cerca forzieri o scatole di munizioni a Pozzo Traballante (0/7)

Si tratta di un'altra sfida molto semplice, dal momento che basta atterrare a Pozzo Traballante e raccogliere 7 forzieri o scatole di munizioni, non necessariamente nella stessa partita. Questa zona della mappa si trova ad ovest di Brughiere Brumose e ad est de La Fortiglia.

Atterra alle Brughiere Brumose e finisci nella top 25 (0/1)

Per completare questa sfida dovete atterrare a Brughiere Brumose e arrivare tra i primi 25 giocatori. Giocate d'astuzia e, se non siete abbastanza bravi, nascondetevi in giro per la mappa fino a quando altri 75 giocatori non verranno eliminati.

Eliminazioni a Foschi Fumaioli (0/3)

L'ultima sfida della settimana non chiede altro che eliminare altri 3 giocatori nell'area chiamata Foschi Fumaioli, ovvero quella situata a nord-est della mappa. Fortunatamente non è necessario eliminare tutti e 3 i giocatori in un'unica partita, quindi potete procedere con tutta calma.

