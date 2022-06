Fortnite Stagione 3: come completare tutte le sfide della Settimana 1

A pochi giorni dal debutto della Stagione 3 di Fortnite Capitolo 3, che ha portato nel battle royale gratis anche Indiana Jones e Darth Vader, ecco che arrivano anche le sfide della Settimana 1, utili per chi vuole ottenere qualche ricompensa del Battle Pass.

Ecco alcuni consigli per velocizzare il completamento delle nuove sfide settimanali:

Raccogli Semi della Realtà (0/3) - Ricompensa: 15.000 Punti Esperienza

Per il completamento di questo incarico non dovete fare altro che recarvi in prossimità di Cascate della Realtà, il nuovo punto d'interesse della Stagione 3, e distruggere i bulbi che si possono trovare in giro per l'area. La distruzione di questi oggetti fa sì che diversi Semi della Realtà appaiano nei dintorni, così che possiate raccoglierli.

Modifica una Whiplash con pneumatici da fuoristrada e un Acchiappamucche, poi distruggi strutture (0/50) - Ricompensa: 15.000 Punti Esperienza

Sappiamo che la descrizione di questa sfida potrebbe avervi messo in allarme, ma sappiate che trovare questi oggetti in una sola partita non è così difficile. Nell'officina di Crocevia Conici si può trovare senza particolari problemi sia una Whiplash che un set di pneumatici da fuoristrada (potete distruggere gli oggetti nel garage per trovarne uno). L'unico gadget extra di cui avrete bisogno sarà l'Acchiappamucche, solitamente all'interno delle cassette degli attrezzi: una volta trovato, iniziate a distruggere elementi dello scenario per completare la sfida.

Danneggia nemici con un DMR (0/200) - Ricompensa: 15.000 Punti Esperienza

Non c'è molto da dire su questo incarico: imbracciate il nuovo fucile di precisione DMR e colpite gli avversari, magari mirando alla testa per velocizzare il completamento dell'incarico. Potete sempre provare ad usare l'arma in Rissa a Squadre, dov'è più facile portare a termine missioni come questa.

Ottieni scudi rimbalzando sui Funghi succosi rimbalzanti (0/10) - Ricompensa: 15.000 Punti Esperienza

Nel nuovo bioma dell'isola è possibile imbattersi in piccoli funghi luminescenti azzurri che permettono al giocatore di saltarci sopra per effettuare un balzo e al tempo stesso iniziare a recuperare punti scudo. Vi basterà saltare su uno o due di questi funghi nella parte sinistra della mappa per completare la missione settimanale.

Danza in diversi luoghi di schianto del dirigibile OI (0/3) - Ricompensa: 15.000 Punti Esperienza

Potete trovare le carcasse dei dirigibili dell'Ordine Immaginario ad ovest di Bobine Brulle, a nord-est rispetto alle isole di Santuario e nell' angolo in basso a destra della mappa, ad est rispetto all'area desertica. Avvicinatevi ai dirigibili distrutti ed eseguite una qualsiasi emote nel vostro armadietto per completare l'incarico.

Cerca dei forzieri a Canyon Condominiale o Pinnacoli Pendenti (0/5) - Ricompensa: 15.000 Punti Esperienza

Classica sfida settimanale di Fortnite Battaglia Reale: atterrate in uno dei due luoghi indicati nella descrizione e aprite più forzieri possibili. Se non riuscite ad aprirne abbastanza in un solo match, avviate un'altra partita per trovare i restanti. Come sempre, vi suggeriamo di giocare la modalità Rissa a Squadre per avere maggiori probabilità di atterrare da soli in uno di questi luoghi e aprire tutti i forzieri senza intromissioni.

Visita il Punto zero su un motoscafo (0/1) - Ricompensa: 15.000 Punti Esperienza

Probabilmente non lo sapete, ma il Punto Zero nella Stagione 3 di Fortnite Capitolo 3 è sott'acqua, più precisamente nel lago al centro tra Crocevia Conici, Pinnacoli Pendenti, Tana Strana e Condotti Confusi. Saltate su di un motoscafo e raggiungete il punto in questione per completare anche l'ultima sfida di questa prima settimana.

