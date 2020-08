Fortnite, Stagione 3: come completare tutte le sfide della Settimana 10

Siamo ormai giunti alla decima ed ultima settimana della terza stagione di Fortnite Capitolo 2 e, al solito, sono arrivate nuove sfide da completare per scalare i livelli del Pass Battaglia e ottenere le sue esclusive ricompense. Ecco alcuni consigli per portare a termine queste ultime sfide settimanali.

Cerca forzieri all'Autorità (0/7)

Solita sfida settimanale: atterrate all'Autorità, situata al centro della mappa, e aprite forzieri fino a quando la sfida non sarà completata.

Eliminazioni a Brughiere Brumose (0/3)

Il punto d'interesse nel quale eliminare tre nemici questa settimana è Brughiere Brumose, la città a sud della mappa. Atterrate in questo punto e cercate di eliminare il maggior numero di avversari vi è possibile, approfittando del fatto che l'area sarà molto popolata nelle prossime ore.

Raccogli Lucciole a Foresta Frignante (0/5)

Questa sfida richiede un po' di fortuna, dal momento che dovrete recuperare delle Lucciole a Foresta Frignante. A questo proposito, vi suggeriamo di leggere la nostra guida su come raccogliere Lucciole in Fortnite.

Danza sulla pista da ballo di Doposci per 10 secondi (0/10)

Questa è forse la sfida più semplice della Settimana 10, poiché per completarla basta recarsi in uno specifico luogo della mappa e ballare per una manciata di secondi. Sulle nostre pagine trovate la guida su come danzare sulla pista da ballo di Doposci per 10 secondi.

Distruggi contenitori a Moli Molesti (0/7)

Per completare l'obiettivo in questione occorre recarsi a Moli Molesti e iniziare a distruggere i contenitori. Se non sapete come completare questa sfida, vi invitiamo a leggere i nostri consigli per distruggere i contenitori a Moli Molesti.

Infliggi danni agli avversari con fucili pesanti e mitragliette (0/500)

Niente di più semplice: armatevi di mitraglietta o shotgun in una qualsiasi modalità e colpite gli avversari fino a raggiungere il quantitativo di danni richiesto dalla sfida.

Infliggi danni agli avversari con fucili pesanti e mitragliette (sfida di gruppo, 0/15.000)

Non si tratta d'altro che di una variante della sfida precedente che tiene conto anche del danno inflitto con mitragliette o shotgun dagli alleati. Se volete completare la sfida velocemente potreste pensare di avviare una partita in Rissa a Squadre.