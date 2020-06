Fortnite, Stagione 3: come completare tutte le sfide della Settimana 2

State avendo qualche problemino nel completare una o più sfide della Settimana 2 di Fortnite Capitolo 2 Stagione 3? Allora seguite i nostri consigli per portare a termine ognuna delle nuove missioni settimanali.

Usa diverse Zipline all'Autorità (0/8)

Per completare questa sfida dovrete interagire almeno una volta con ognuna delle funi presenti in questo punto d'interesse. Nella nostra guida su come usare diverse zipline all'Autorità di Fortnite troverete indicazioni precise sulla loro posizione.

Cerca forzieri o scatole di munizioni a Siepi d'Agrifoglio (0/7)

Altra sfida molto semplice: atterrate a Siepi d'Agrifoglio e aprite tutti i forzieri e le scatole di munizioni che trovate in giro. Non è necessario aprire tutto nella stessa partita, quindi prendetevi tutto il tempo di cui avete bisogno.

Trova i gonfiabili di Deadpool allo Yacht (0/3)

Questa missione richiede di raccogliere i tre gonfiabili da piscina del mercenario chiacchierone, sparsi in giro per la sua nuova area dedicata sulla mappa della Stagione 3. Anche in questo caso trovate la guida con la posizione dei gonfiabili di Deadpool allo Yacht di Fortnite.

Fai un gol sul campo da calcio a Parco Pacifico (0/1)

Questa sfida può essere completata in una manciata di secondi: atterrate al campetto di Parco Pacifico e spingete la palla in una delle due reti. Se avete problemi a completare la sfida nelle partite normali, provate a farlo in Rissa a Squadre, dove è molto più probabile che sarete i soli ad aggirarvi in quell'area.

Eliminazioni a Lago Languido (0/3)

Come tutte le altre sfide settimanali di questo tipo, dovete eliminare altri giocatori in uno specifico luogo della mappa, non necessariamente nella stessa partita. Continuate ad atterrare a Lago languido fino a quando non riuscite ad accumulare tre uccisioni. Completando questa sfida a ridosso della sua pubblicazione avrete maggiori probabilità che il punto d'interesse sia più affollato, semplificandovi il lavoro.

Colpisci degli Scagnozzi alla testa alla Fortiglia (0/20)

Per il completamento di questa sfida dovete atterrare alla Fortiglia e colpire 20 volte alla testa gli Scagnozzi, ovvero i nemici controllati dall'Intelligenza Artificiale. Sappiate che in Rissa a Squadre questi nemici non sono presenti, quindi dovete necessariamente portare a termine la missione nelle modalità tradizionali.

Raduna o consuma oggetti da raccogliere al Frutteto (0/5)

Si tratta in questo caso di un'altra sfida molto semplice da completare: recatevi al frutteto e raccogliete o mangiare svariati oggetti per ripristinare scudo o salute. Sulle nostre pagine trovate la guida su come radunare o consumare oggetti al Frutteto di Fortnite Stagione 3.