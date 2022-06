Fortnite Stagione 3: come completare tutte le sfide della Settimana 2

Dopo aver confermato il ritorno di un evento a tema Naruto in Fortnite Capitolo 3, gli sviluppatori del battle royale gratis hanno introdotto le sfide della Settimana 2 della Stagione 3, grazie alle quali potete avvicinarvi sempre di più alla skin di Darth Vader.

Ecco alcuni consigli per velocizzare il completamento delle nuove sfide settimanali:

Colpisci avversari alla testa con il fucile pesante a due colpi (0/5) - Ricompensa: 15.000 Punti Esperienza

La prima sfida settimanale è un classico per tutti i giocatori di Fortnite e coinvolge in questo caso un'arma introdotta proprio nell'ultima stagione. Procuratevi un fucile pesante a due colpi e sparate ad altezza testa un nemico per cinque volte. Il metodo più rapido per completare l'incarico è partecipare alla modalità Rissa a Squadre, in cui è possibile rinascere dopo la morte mantenendo tutte le armi dell'inventario.

Elimina giocatori nemici con armi a distanza di rarità epica o superiore (0/2) - Ricompensa: 15.000 Punti Esperienza

Anche questa missione non è tra le più difficili e potete sfruttare la Rissa a Squadre per completarla. Vi basterà avviare una partita e recuperare un'arma a distanza come un DMR o un fucile di precisione di colore viola o arancione ed usare l'arma per eliminare due avversari (anche in due partite diverse).

Entra nel tunnel del vento usando una girosfera alla Stratosfera (0/1) - Ricompensa: 15.000 Punti Esperienza

A Tana Strana, la vecchia Caverna di Comando, è presente un tunnel del vento che percorre tutto il perimetro del punto d'interesse. Saltate a bordo di una delle tantissime girosfere che si trovano in giro per l'area e sfruttate il suo rampino per saltare all'interno del tunnel per completare l'incarico.

Lanciati in aria usando i geyser (0/3) - Ricompensa: 15.000 Punti Esperienza

Nell'area ad ovest rispetto a Cascate della Realtà si possono trovare numerosi geyser: posizionatevi su di essi e attendete che il getto vi spari in aria. Ripetete il tutto per tre volte e l'incarico sarà completo.

Oscilla per 50 metri o più con il guanto rampino senza toccare terra (0/10) - Ricompensa: 15.000 Punti Esperienza

Questa missione coinvolge un gadget che gli sviluppatori hanno inserito nel battle royale solo qualche giorno fa, ovvero il Guanto Rampino. Una volta trovato il gadget, utilizzatelo per muovervi tra un appiglio e l'altro senza toccare terra. Fate lo stesso per dieci volte per completare l'incarico settimanale.

Scatta contro un masso cadente e smuovilo con una girosfera (0/1) - Ricompensa: 15.000 Punti Esperienza

In giro per la mappa di Fortnite Capitolo 3 Stagione 3 vi sono alcune grosse rocce sferiche e, per completare la sfida, dovete colpirle mentre siete a bordo di una girosfera dandovi la spinta con il rampino del veicolo. Potete trovare uno di questi massi cadenti proprio ad est di Tana Strada, sulla montagna innevata.

Strappa le erbacce intorno agli Arbusti della Realtà (0/5) - Ricompensa: 15.000 Punti Esperienza

Una delle nuove meccaniche della Stagione 3 di Fortnite Capitolo 3 consiste proprio nella possibilità di piantare un Seme della Realtà e far crescere una pianta. Dopo aver piantato un seme, tornate nello stesso luogo in una successiva partita e interagite con le piantine che si sono formate intorno al vostro alberello. Ripetete il processo fino a strappare cinque erbacce per completare la sfida.

