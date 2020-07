Fortnite: come completare tutte le sfide della Settimana 3

Anche nella Settimana 3 della Stagione 3 di Fortnite Capitolo 2 sono arrivate delle nuove sfide. Se avete bisogno di qualche consiglio per completarle velocemente e recuperare un bel po' di XP, allora siete nel posto giusto.

Cerca forzieri o scatole di munizioni a Brughiere Brumose (0/7)

Come tutte le sfide di questo tipo, non dovete far altro che atterrare nel luogo indicato e andare alla ricerca di forzieri e casse di munizioni. Non è necessario aprire questi oggetti in una sola partita, quindi procedete con calma.

Raccogli anelli fluttuanti a Lago Languido (0/4)

Per completare questa sfida vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida con la posizione degli anelli fluttuanti a Lago Languido, così da trovarli tutti in pochi secondi.

Infliggi danni dall'interno di un campo di grano presso Fattoria Frenetica (0/100)

Questa è forse la sfida più insidiosa tra quelle proposte fino ad ora nella Stagione 3, dal momento che richiede di infliggere danno agli avversari o alle loro strutture mentre ci si sta nascondendo in un campo di grano a Fattoria Frenetica. Cercate di trovare un'arma e mantenetevi sul bordo del campo di fieno per individuare gli avversari o le costruzioni nemiche per colpirli.

Danza in cima ad una gru a Pozzo Traballante (0/1)

Si tratta di un'altra sfida molto facile e che può essere completata seguendo la nostra guida su come ballare in cima alla gru di Pozzo Traballante.

Eliminazioni all'Autorità (0/3)

Anche in questo caso si tratta della solita sfida settimanale in cui bisogna accumulare uccisioni in uno specifico punto d'interesse. Atterrate all'Autorità più e più volte fino ad eliminare in totale 3 giocatori o Scagnozzi, non necessariamente nella stessa partita.

Distruggi auto entro 60 secondi dall'atterraggio dal Bus della Battaglia a Corso Commercio (0/2)

Altra missione molto semplice: dirigetevi verso Corso Commercio, atterrate in prossimità di una o più auto e distruggetele a picconate il prima possibile.

Atterra con un Choppa alla base di una ciminiera di Foschi Fumaioli (0/1)

Per portare a casa questa sfida dovrete impegnarvi un po', dal momento che è necessario salire a bordo di un elicottero e dirigersi verso Foschi Fumaioli. In ogni caso sulle nostre pagine trovate la guida su come atterrare con un Choppa alla base di una ciminiera di Foschi Fumaioli.