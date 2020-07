Fortnite, Stagione 3: come completare tutte le sfide della Settimana 4

Le sfide della Settimana 4 della Stagione 3 di Fortnite Capitolo 2 sono ora disponibili e permettono di ottenere un bel po' di Punti Esperienza utili ad avanzare di qualche livello nel Pass Battaglia. Eccovi quindi qualche trucchetto per velocizzare il completamento di queste missioni.

Cerca dei forzieri a Borgo Bislacco (0/7)

Come al solito, non dovete far altro che atterrare nel luogo indicato (in questo caso Borgo Bislacco) e andare alla ricerca di forzieri. Non è fondamentale aprire questi oggetti in una sola partita, quindi non preoccupatevi se in una partita riuscite ad aprire solo un paio di casse.

Raccogli anelli fluttuanti a Parco Pacifico (0/4)

Proprio come la scorsa settimana a Lago Languido, dovete andare alla ricerca dei quattro collezionabili sparsi per il punto d'interesse. Per rendere tutto più veloce vi consigliamo di dare uno sguardo alla nostra guida con la posizione degli anelli fluttuanti a Parco Pacifico.

Atterra a Fattoria Frenetica e finisci fra i migliori 25 (0/1)

Riuscire a completare questa sfida potrebbe non essere semplice e, in tal caso, vi suggeriamo di avere un approccio furtivo. Tutto ciò che dovete fare è atterrare a Fattoria Frenetica e nascondervi in un cespuglio fino a quando non resteranno 25 giocatori in vita.

Danza davanti alla telecamera per 10 secondi a Sabbie Sudate (0/1)

Questa è una delle sfide più semplici della settimana e potete completarla seguendo la nostra guida su come danzare davanti alla telecamera per 10 secondi a Sabbie Sudate.

Eliminazioni a Siepi d'Agrifoglio (0/3)

Niente di nuovo anche in questo caso: atterrate a Siepi d'Argifoglio ed eliminate quanti più giocatori vi è possibile. Dovete accumulare un totale di tre uccisioni e, per fortuna, non è necessario eseguirle tutte nella stessa partita.

Raccogli metallo da Pozzo Traballante (0/200)

Altra missione molto semplice: atterrate a Pozzo Traballante e prendete a picconate qualsiasi oggetto di metallo fino a completare la sfida.

Cerca le scatole di munizioni a Foschi Fumaioli (0/7)

Proprio come la sfida relativa ai forzieri di Borgo Bislacco, dovete atterrare in questo punto d'interesse e cercare quante più scatole di munizioni vi è possibile. Se in una sola partita non riuscite a trovarne abbastanza, potete completarla in più round.

