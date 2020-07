Fortnite, Stagione 3: come completare tutte le sfide della Settimana 5

Dopo aver affrontato una settimana ricca di problemi e bug riguardanti le sfide, ecco che le sfide della Settimana 5 della Stagione 3 di Fortnite Capitolo 2 sono ora disponibili ed è possibile completarle tutte per guadagnare diverse ricompense del Pass Battaglia. Ecco qualche consiglio per completare tutte le sfide in pochi minuti.

Cerca dei forzieri a Sabbie Sudate (0/7)

Niente di nuovo sotto al sole: atterrare a Sabbie Sudate e cercate di aprire quanti più forzieri vi è possibile. Non è necessario completare la sfida in una sola partite e, se avete difficoltà, completatela in Rissa a Squadre.

Eliminazioni a Corso Commercio (0/3)

Al solito dovete eliminare tre diversi nemici in un luogo indicato, ovvero Corso Commercio. Se provate a completare la sfida a poche ore dal suo arrivo nel gioco non avrete problemi a trovare abbastanza giocatori da eliminarli.

Raccogli anelli fluttuanti a Foschi Fumaioli (0/4)

Per la terza settimana di seguito bisogna atterrare in un punto d'interesse alla ricerca dei quattro Anelli Fluttuanti. Sulle nostre pagine trovate al solito la guida con la posizione degli anelli fluttuanti di Foschi Fumaioli.

Atterra allo Yacht e finisci fra i migliori 25 (0/1)

Per completare questa sfida dovete atterrare allo Yacht in una qualsiasi modalità e attendere che rimangano in vita 25 giocatori o squadre. Se avete problemi con la sfida, atterrate allo Yacht in Rissa a Squadre.

Pesca pesce a Scogliere Scoscese (0/1)

Questa è un'altra sfida molto semplice e, per completarla, potete seguire la nostra guida su come pescare pesce a Scogliere Scoscese.

Potenzia un'arma a Borgo Bislacco (0/1)

Atterrate a Borgo Bislacco, raccogliete un'arma (possibilmente comune, ovvero bianca o verde) e procuratevi abbastanza materiali per procedere al suo potenziamento presso una Stazione di potenziamento fissa o portatile.

Usa un Vasetto di lucciole o Pistola a razzi a Brughiere Brumose (0/1)

Questa è forse la sfida più particolare della settimana, dal momento che bisogna procurarsi delle Lucciole o un Pistola Lanciarazzi per poi utilizzarla a Brughiere Brumose. A questo proposito, vi suggeriamo la lettura della guida su come raccogliere ed utilizzare le Lucciole in Fortnite.