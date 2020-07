Fortnite, Stagione 3: come completare tutte le sfide della Settimana 6

La Stagione 3 di Fortnite Capitolo 2 procede lentamente e giunge ormai alla Settimana 6, che ha accolto una nuova serie di sfide con un bel po' di Punti Esperienza in palio. Ecco alcuni consigli che vi aiuteranno a completarle tutte in breve tempo.

Infliggi danni a Pozzo Traballante (0/500)

Per portare a termine la sfida in questione basta infliggere danni a Squali Bottino (ottimi bersagli) o nemici a Pozzo Traballante. Potreste non riuscire a completare la sfida in una sola partita, quindi non preoccupatevi nel caso in cui non doveste infliggere sin da subito 500 punti danno.

Eliminazioni a Parco Pacifico (0/3)

Altra sfida piuttosto semplice, dal momento che richiede di eliminare tre diversi giocatori (non per forza in una sola partita) a Parco Pacifico. Cercate di completare questa sfida il prima possibile, visto che saranno in molti ad atterrare in questo punto d'interesse.

Atterra all'Autorità e finisci fra i migliori 25 (0/1)

Per completare questa missione dovete atterrare all'Autorità e aspettare che rimangano in vita 25 giocatori. Al solito non ci sono regole e, se avete problemi a completare la sfida, nascondetevi in un cespuglio e attendete fino alle ultime fasi della partita.

Prendi un'arma a Capanna Catasta (0/1)

Per completare questa sfida dovete atterrare in questo luogo della mappa per raccogliere un'arma. Sulle nostre pagine trovate tutti i dettagli su come prendere un'arma a Capanna Catasta.

Cerca forzieri (0/10)

Forse una delle sfide più semplici di sempre: aprite un totale di 10 forzieri, non per forza tutti in una sola partita, e i Punti Esperienza in palio saranno vostri.

Cerca forzieri (0/100)

Questa è la prima sfida cooperativa della Stagione 3 di Fortnite Capitolo 2 e richiede ai giocatori di aprire 100 forzieri. Come potete vedere nei menu, è consigliabile giocare in modalità Squadre, così che vengano contati anche i forzieri aperti dai propri alleati.

Cerca le scatole di munizioni a Borgo Bislacco (0/7)

In maniera simile alla sfida relativa ai forzieri di Sabbie Sudate, recatevi a Borgo Bislacco e fate incetta di scatole di munizioni. Potreste non trovare tutte e sette le scatole in una sola partita, ma fortunatamente potete completare la sfida in più match e in qualsiasi modalità.