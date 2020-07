Fortnite, Stagione 3: come completare tutte le sfide della Settimana 7

Come tutte le settimane, anche oggi la Stagione 3 di Fortnite Capitolo 2 si è aggiornata con una nuova ondata di sfide. Se volete ottenere velocemente tutti i punti esperienza in palio, ecco i consigli su come completare le missioni della Settimana 7.

Cerca dei forzieri a Corso Commercio (0/7)

Come al solito, atterrate a Corso Commercio e aprite quanti più forzieri vi è possibile. Se non riuscite in un solo tentativo ripetete il tutto fino al completamento della sfida.

Ottieni salute o scudi da Pantano Palpitante (0/100)

Questa è una sfida molto semplice, dal momento che non dovete far altro che recarvi a Pantano Palpitante e recuperare 100 punti di salute o scudo distruggendo barili di Slurp o immergendovi nel liquido all'interno delle cisterne dell'edificio principale di questo punto d'interesse.

Raccogli anelli fluttuanti a Foresta Frignante (0/5)

Ritornano gli oggetti azzurri da raccogliere in giro per la mappa e questa volta sono in totale 5. Sulle nostre pagine trovate la guida con la posizione degli anelli fluttuanti di Foresta Frignante.

Trova gomitoli a Gattogrill (0/3)

In maniera simile a quanto visto con gli anelli fluttuanti, anche in questo caso bisogna recarsi in un luogo specifico della mappa alla ricerca di collezionabili. A questo proposito vi invitiamo a leggere la nostra guida con la posizione dei gomitoli di lana a Gattorgill.

Raccogli pietra da Rapide a Riposo (0/300)

Per il completamento di questa sfida bisogna raccogliere 300 unità di pietra nell'area chiamata Rapide a Riposo. Se non sapete come raggiungere questa zona della mappa, date pure un'occhiata alla guida su come raccogliere pietra da Rapide a Riposo.

Elimina giocatori (0/5)

Niente di più semplice, accumulate cinque uccisioni in qualsiasi modalità e la sfida sarà completata. È probabile che l'abbiate portata a termine senza nemmeno rendervene conto.

Elimina giocatori (0/50) - Sfida di gruppo

Tornano ancora una volta le sfide di gruppo e, dopo aver aperto forzieri con altri giocatori, questa volta tocca alle eliminazioni. Questa sfida terrà conto non solo delle vostre uccisioni ma anche di quelle degli altri giocatori presenti nel vostro gruppo, a prescindere dalla modalità. Il modo più rapido per completare questa missione è forse la Rissa a Squadre, dove con il giusto team si possono accumulare diverse decine di eliminazioni.