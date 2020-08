Fortnite, Stagione 3: come completare tutte le sfide della Settimana 8

Siamo ormai giunti alla Settimana 8 della Stagione 3 di Fortnite Capitolo 2 e, come di consueto, il gioco si è aggiornato con una nuova ondata di sfide. Se avete bisogno di una mano per completarle tutte, ecco una serie di consigli che contribuiranno al vostro successo.

Cerca forzieri a Fattoria Frenetica (0/7)

Niente di più semplice: atterrate in questo punto d'interesse e andate alla ricerca di forzieri. In Rissa a Squadre dovreste avere l'area a vostra completa disposizione e i nemici vi daranno meno problemi durante le vostre ricerche.

Eliminazioni a Borgo Bislacco (0/3)

Si tratta al solito della sfida che andrebbe completata per prima, visto che tutti atterreranno in questo luogo proprio con l'obiettivo di portare a termine la sfida e potrete approfittare del caos per accumulare eliminazioni.

Completa le prove a tempo in barca di Massacro in motoscafo (0/1)

Per completare questa sfida dovete completare un intero giro al percorso per motoscafi a nord di Brughiere Brumose. Potete leggere tutti i dettagli su questa sfida nella nostra guida su come completare un giro di Massacro in motoscafo.

Guida un'auto da Corso Commercio a Parco Pacifico in meno di 4 minuti (0/1)

Questa è forse la sfida più complessa della Settimana 8. Sulle nostre pagine trovate la guida su come completare il giro in auto da Corso Commercio a Parco Pacifico con tanto di percorso consigliato.

Raccogli legno a Siepi d'Agrifoglio (0/500)

Altra sfida molto semplice: dirigetevi a Siepi d'Agrifoglio e distruggete qualsiasi albero vi si pari davanti fino alla comparsa dell'avviso che segnala il completamento della missione.

Infliggi danni agli avversari dall'interno di un veicolo (0/1)

Questa sfida si può completare a bordo di qualsiasi veicolo e non occorre che qualcuno stia guidando. Salite su un motoscafo, un'auto o un elicottero con un'arma carica, cambiate posto in prossimità di un avversario e colpitelo. Basterà infliggergli qualsiasi tipo di danno, anche solo un punto, per completare la sfida.

Infliggi danni agli avversari dall'interno di un veicolo, sfida di gruppo (0/10.000)

Chiudiamo con la sfida di gruppo, la quale chiede di infliggere un totale di 10.000 punti danno agli avversari mentre si sta su un veicolo. Assicuratevi di giocare sempre in modalità a squadre e con un po' di pazienza e l'aiuto dei giusti alleati riuscirete a portare a casa la vittoria.