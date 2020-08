Fortnite, Stagione 3: come completare tutte le sfide della Settimana 9

La penultima settimana di sfide della Stagione 3 di Fortnite Capitolo 2 è arrivata ed è quindi possibile procedere al completamento delle nuove missioni per accumulare grossi quantitativi d'esperienza e scalare i livelli del Pass Battaglia. Scopriamo insieme come fare per completare ognuna delle sfide della Settimana 9.

Cerca dei forzieri a Parco Pacifico (0/7)

Si tratta della solita sfida legata ai forzieri: atterrate a Parco Pacifico e andate in cerca di forzieri. Se in una sola partita non doveste riuscire a completare l'obiettivo vi basterà riprovare.

Eliminazioni alla Fortiglia (0/3)

Come sempre bisogna atterrare nel luogo indicato ed eliminare tre giocatori (non necessariamente tutti nella stessa partita). Il modo migliore per velocizzare il completamento di questa sfida è atterrare alla Fortiglia il prima possibile, dal momento che l'area sarà molto affollata.

Rifornisci un veicolo al Gattogrill (0/1)

Per completare questa sfida vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida su come fare il pieno ad un veicolo a Gattogrill.

Rinfocola i falò a Campo Merluzzo (0/3)

Questa sfida richiede di interagire con i 3 falò sparsi in giro per questo luogo non contrassegnato sulla mappa. Sulle nostre pagine trovate la posizione di tutti i falò di Campo Merluzzo.

Raccogli metallo all'Idro 16 (0/200)

Niente di troppo complesso: recatevi in questa zona della mappa e raccogliete metallo. Se avete difficoltà nel trovare questo luogo potete dare un'occhiata alla nostra guida su come raccogliere metallo all'Idro 16.

Elimina gli scagnozzi e i predoni (0/7)

Per portare a compimento questa missione occorre eliminare 7 nemici controllati dall'IA, non per forza in una sola partita. Se i Predoni appaiono in maniera casuale per la mappa, gli Scagnozzi sono sempre negli stessi luoghi ed è semplice raggiungerli.

Elimina gli scagnozzi e i predoni (0/70, sfida di gruppo)

Questa è la versione alternativa della sfida precedente e può essere completata con l'aiuto dei compagni. Cercate quindi di giocare nelle modalità a coppie o a squadre e prendete di mira i luoghi in cui si aggirano Predoni e Scagnozzi per velocizzarne il completamento.