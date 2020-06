Fortnite, Stagione 3: come danneggiare gli squali bottino a Sabbie Sudate

Con la Stagione 3 di Fortnite Capitolo 2 sono stati introdotti anche gli Squali Bottino, ovvero degli animali controllati dall'intelligenza artificiale che possono essere fatti fuori per ottenere degli oggetti più o meno rari. Una delle sfide della Settimana 1 richiede proprio di infliggere danni ad una di queste creature.

Il primo passo da seguire per trovare uno Squalo Bottino è atterrare a Sabbie Sudate. Giunti sul luogo, procuratevi un'arma nel minor tempo possibile e, assicurandovi che non ci siano altri giocatori nei paraggi, esplorate l'area intorno al Punto d'Interesse per trovare uno dei grossi squali. Individuato lo Squalo Bottino, iniziate a sparargli per far apparire a schermo una barra arancione che ne indica la salute: il vostro obiettivo è infliggergli almeno 200 punti danno. Tra un colpo e l'altro fate molta attenzione alla creatura marina, poiché è in grado di effettuare dei grossi balzi e raggiungervi anche sulla terraferma, quindi evitate di restare fermi mentre lo colpite.

Va precisato che, proprio come i boss nelle basi dell'Agenzia, gli Squali Bottino non sono presenti nella modalità Rissa a Squadre e, pertanto, è obbligatorio portare a termine questa sfida nella modalità Singolo, Coppie o Squadre.

Avete già letto la nostra guida su come trovare gli Gnomi ad Alture Accoglienti nella Stagione 3 di Fortnite?