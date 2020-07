Fortnite, Stagione 3: come danzare in cima ad una gru a Pozzo Traballante

Non riuscite a trovare la gru di Pozzo Traballante e a completare una delle sfide della Settimana 3 di Fortnite Capitolo 2 Stagione 3? Nessun problema, poiché in questa guida vi forniremo tutti i dettagli sulla posizione dell'enorme oggetto da raggiungere.

La gru si trova sull'isola più grande tra quelle a sud di Pozzo Traballante: si tratta di una gru di colore arancione e dalla dimensioni generose, quindi non c'è modo che possiate sbagliarvi. Il vostro obiettivo è quello di atterrare in cima alla struttura ed eseguire una qualsiasi emote per completare la sfida ed ottenere i 35.000 Punti Esperienza. Se avete difficoltà nel trovare la posizione della gru a Pozzo Traballante, vi invitiamo a dare un'occhiata all'immagine che abbiamo preparato per voi e che trovate qui sotto, ovvero una mappa con sopra indicato il luogo esatto da raggiungere.

Vi ricordiamo che questa è solo una delle tante sfide della settimana e sulle nostre pagine potete trovare anche la guida con la posizione degli anelli fluttuanti a Lago Languido di Fortnite Stagione 3. Siete già atterrati con un Choppa alla base di una ciminiera di Foschi Fumaioli in Fortnite?