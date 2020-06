Fortnite, Stagione 3: come entrare nel magazzino di Gattogrill

La Stagione 3 di Fortnite Capitolo 2 è finalmente tra noi e, come di consueto, sono arrivate anche le sfide della prima settimana. In questa guida vi daremo qualche consiglio su come portare a termine la sfida che chiede di entrare nel vault di Gattogrill, uno dei nuovi punti d'interesse della mappa del battle royale.

Se avete giocato la Stagione 2 del titolo Epic Games, sappiate che non avrete alcun problema nel portare a termine questa sfida settimanale. L'obiettivo consiste infatti nel raggiungere la nuova area che prende il nome di Gattogrill, situata poco a sud di Corso Commercio e fare irruzione nel deposito della zona. Per farlo, al solito, dovrete andare alla ricerca del boss (in questo caso il gatto-robot Kit), farlo fuori ed accedere al magazzino utilizzando la tessera magnetica che lascerà cadere al momento della morte.

Si tratta di un compito molto semplice, sebbene gli scagnozzi dell'Agenzia e gli altri giocatori potrebbero mettervi i bastoni tra le ruote. Una buona idea potrebbe essere quella di utilizzare una cabina telefonica per applicare al vostro avatar un travestimento temporaneo, raccogliere un'arma e fare irruzione nella struttura in cui è presente il boss per dargli una lezione. Va precisato che il vault è nascosto tra i container e il pannello con cui interagire per utilizzare la tessera è a pochi metri dall'entrata.

Non ci resta quindi altro da fare che lasciarvi alla mappa con sopra indicata la posizione da raggiungere per completare la sfida.