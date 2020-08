Fortnite, Stagione 3: come raccogliere metallo all'Idro 16

In mezzo alle nuove sfide della Settimana 9 di Fortnite Stagione 3 è presente anche una particolare missione che chiede ai giocatori di recarsi in un luogo chiamato Idro 16 per raccogliere grosse quantità di metallo.

Dal momento che questo luogo non è segnato sulla mappa, bisogna sapere esattamente la sua posizione per completare la missione. Idro 16 non è altro che l'area situata ad ovest del ponte a metà tra Brughiere Brumose e Pantano Palpitante. Andate lì e colpite con il vostro piccone qualsiasi oggetto metallico fino a raggiungere il quantitativo di metallo richiesto dalla sfida, ovvero 200 unità. Se non riuscite a trovare Idro 16, trovate qui sotto la mappa con sopra indicata la sua posizione esatta.

Al solito vi suggeriamo di completare la sfida nella modalità Rissa a Squadre, così da rendere l'esperienza meno frustrante ed avere maggiori probabilità che l'area sia occupata tanto dai nemici quanto dagli alleati.

Avete già letto la nostra guida su come rinfocolare i falò a Campo Merluzzo in Fortnite Stagione 3? Vi ricordiamo inoltre che è attualmente attiva una promozione grazie alla quale si può riscattare un piccone gratis in Fortnite Capitolo 2 Stagione 3.