Fortnite, Stagione 3: come raccogliere ed utilizzare le Lucciole

Epic Games ha da poco introdotto una nuova arma nella Stagione 3 di Fortnite Capitolo 2: le Lucciole. Scopriamo insieme come fare per entrare in possesso di questo utile gadget esplosivo e scatenarlo sugli avversari.

A differenza di granate ed altri tipi di esplosivi, le Lucciole non possono essere raccolte direttamente in giro o recuperate all'interno di forzieri. Per aggiungere delle Lucciole al vostro inventario non dovete far altro che esplorare la mappa alla ricerca di questi piccoli gruppi di insetti luminosi di colore arancione, avvicinarvi a loro e premere il tasto legato all'interazione per catturarli all'interno di un barattolo (il barattolo non è un oggetto e non c'è bisogno di trovarne uno) e inserirli nello zaino. D'ora in poi potrete quindi selezionare l'arma come una qualsiasi granata e lanciarla tenendo premuto il grilletto sinistro per prendere la mira e poi lanciandola con il grilletto destro. In maniera simile ad una bomba molotov, le Lucciole scatenano delle fiamme nell'area colpita e sono l'ideale per contrastare i giocatori che si nascondono in grosse strutture di legno, le quali andranno lentamente in fiamme se colpite dal fuoco.

