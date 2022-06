Fortnite Stagione 3: come saltare in groppa a un lupo o a un cinghiale

La Stagione 3 di Fortnite Capitolo 3 è appena iniziata e con essa sono arrivate anche le sfide della 'Settimana Zero', tra le quali ve n'è una che coinvolge una meccanica inedita dell'ultimo aggiornamento: la possibilità di cavalcare una selezione di animali selvatici.

Uno degli incarichi attualmente disponibili vuole infatti che i giocatori "saltino in groppa a un lupo o a un cinghiale in partite diverse", sfruttando così la nuova possibilità in termini di gameplay. Al momento, infatti, è possibile salire esclusivamente su lupi e cinghiali selvatici, ma non si esclude che in futuro il ventaglio di cavalcature disponibili nel titolo possa ampliarsi con creature di ogni tipo. Se non sapete come cavalcare uno di questi animali, sappiate che è più semplice che mai: individuate un lupo o un cinghiale in giro per la mappa e, quando è il momento giusto, saltategli addosso per iniziare a cavalcarli. Se non riuscite in questo modo, lanciategli un pezzo di carne o un altro consumabile per distrarli qualche istante e coglierli di sorpresa con un salto. Per lanciare un oggetto non occorre fare altro che selezionarlo nello zaino e, tenendo premuto il tasto che solitamente si utilizza per mirare con le armi, fare 'fuoco'. In questo modo il consumabile verrà lanciato al suolo, attirando l'attenzione dell'animale selvatico. Ripetete questo processo in due partite diverse e otterrete i 15.000 Punti Esperienza messi in palio con la sfida.

Una volta in sella alla vostra cavalcatura, potete continuare ad attaccare gli avversari con le varie armi che sono presenti nello zaino. Mentre si cavalca un animale, inoltre, è possibile eseguire uno scatto con lo stesso tasto utilizzato per correre quando si è a piedi. Per scendere dalla cavalcatura basta premere il tasto per l'interazione oppure premere il tasto per saltare due volte, così da smontare dalla creatura in volo e provare a disorientare il nemico.

Avete già letto la nostra guida su come sbloccare una danza e un piccone in Fortnite Capitolo 3 Stagione 3?