Fortnite, Stagione 3: come trovare i 3 gnomi ad Alture Accoglienti

Una delle nuove sfide della Settimana 1 della Stagione 3 di Fortnite Capitolo 2 chiede ai giocatori di trovare tre diversi gnomi in un'area che prende il nome di Alture Accoglienti. Scopriamo insieme come fare per trovare tutte le piccole statue.

Innanzitutto raggiungete Alture Accoglienti, luogo il cui nome non è scritto sulla mappa a caratteri cubitali come molti altri e che è situato nell'area verde a nord di Parco Pacifico. In questa zona dovrete cercare tre diverse statue a forma di gnomo ed interagirci. Per aiutarvi in questo compito, abbiamo pubblicato una mappa con sopra indicata la posizione di ogni gnomo.

Ecco come trovare le tre statue:

Gnomo 1: poco sotto la casa situata più ad est, potete trovare la statua accanto ad una roccia

poco sotto la casa situata più ad est, potete trovare la statua accanto ad una roccia Gnomo 2: si trova sotto un albero tra le 5 case dell'area

si trova sotto un albero tra le 5 case dell'area Gnomo 3: nel cortile della casa a sud-ovest, vicino al barbecue

Se avete problemi a completare la sfida, vi suggeriamo di portarla a termine in una partita di Rissa a Squadre, così da poter raggiungere rapidamente ognuno degli oggetti senza che qualche nemico possa interferire con la missione.

